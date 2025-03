Flamengo pode ter mais títulos cariocas que os três rivais juntos no século

O Flamengo já é o maior campeão do Campeonato Carioca, com 38 títulos. No entanto, neste domingo (16), o Rubro-Negro pode confirmar ainda mais sua hegemonia na competição estadual contra o Fluminense, no Maracanã. O clube pode atingir a marca de 13 conquistas da competição no século XXI e ultrapassar os três rivais juntos. Na partida, o time de Filipe Luís tem a vantagem e pode até empatar que conquista mais um troféu.

Atualmente, o Flamengo soma 12 conquistas do Campeonato Carioca desde 2001, quando iniciou o começo do século. Os rivais Fluminense (6), Botafogo (4) e Vasco (2), juntos, têm os mesmos 12 títulos. O domingo, assim, será também o desempate entre o Rubro-Negro e os rivais cariocas.

O Rubro-Negro levantou o caneco nos anos de 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020, 2021 e 2024. Fazendo um recorte, o Fla conseguiu duas vezes um tricampeonato e agora busca ser bicampeão da competição estadual. Seria mais um feito histórico da equipe rubro-negra.

Antes do título contra o Nova Iguaçu, o clube não conquistava o campeonato estadual desde 2021, quando bateu o Tricolor na final. Nos dois anos seguintes, o título foi para as Laranjeiras, seu prinicipal rival na competição nos últimos anos.

Título “invicto” e vitórias em clássicos

A equipe principal do Flamengo pode faturar mais um título de forma invicta. Desde a estreia de Filipe Luís e do grupo principal contra o Volta Redonda, o Fla não sabe o que é perder. De lá para cá, são 10 jogos, com nove vitórias e apenas um empate, justamente contra o Tricolor das Laranjeiras na Taça Guanabara. No ano passado, com o técnico Tite, o Mais Querido também não sentiu o sabor da derrota.

Além disso, o time pode passar ileso em clássicos. Dos sete confrontos, foram seis triunfos e apenas um placar igual. Agora, busca fechar a competição com chave de ouro. No entanto, Filipe Luís mantém pés no chão para focar em mais um título em sua rápida carreira como treinador. Caso conquiste, será o terceiro (Copa do Brasil e Supercopa do Brasil).

“Foi uma grande vitória, que nos dá uma leve vantagem. Sei o que vivi em 2023 e não subestimo nunca o Fluminense. Temos que respeitar para sermos campeões”, disse Filipe Luís após vitória no jogo de ida.

Por fim, o Flamengo é campeão carioca em caso de empate ou nova vitória. A decisão será no domingo, no Maracanã, às 16h (de Brasília). O Fluminense precisa vencer por um gol de diferença para levar a disputa do título para os pênaltis ou por dois ou mais gols de vantagem para ser campeão no tempo normal.

