Atlético e torcedores provocam o Cruzeiro após título mineiro

O Atlético-MG conquistou pela sexta vez consecutiva o Campeonato Mineiro, reforçando sua supremacia no estado com um total de 50 títulos alcançados. O título veio neste sábado (15), mesmo com a derrota por 1 a 0 para o América-MG. Como goleara o rival por 4 a 0 no jogo de ida, chegou à conquista no placar agregado. Com uma vantagem de 12 títulos sobre o rival Cruzeiro, o Galo liderou as brincadeiras nas redes sociais e não perdeu a oportunidade de cutucar a Raposa, que não ganha o Estadual desde 2020.

“Para alguns, é o sexto consecutivo, enquanto para outros, são seis anos sem títulos…”, publicou o perfil oficial do Galo.

Em outra postagem, o Atlético-MG também provocou o América-MG. O mascote Galo Doido aparece segurando um ovo de Páscoa adornado com uma taça de campeão, ao som de uma música provocativa dirigida ao rival estadual: “Coelho é Páscoa”.

Veja algumas das provocações abaixo:

