Organizada convoca torcedores do Corinthians para ato de apoio ao time

A Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians, convocou os torcedores para um ato de apoio ao elenco neste domingo (16), antes do primeiro confronto da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. A mobilização está marcada para as 14h30, em frente ao CT Dr. Joaquim Grava, com o intuito de incentivar o time antes da primeira batalha da decisão estadual. O jogo de ida da decisão será neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Já o confronto decisivo ocorrerá na próxima quinta-feira (27), na Neo Química Arena.

A torcida organizada reforçou a importância de que todos compareçam vestindo a camisa preta do Corinthians.

“Que cada jogador sinta no peito o peso dessa camisa, a grandeza dessa história e a força de uma torcida que jamais abandona! Vamos cantar, vibrar e provar que, dentro ou fora de campo, somos parte desse time”, publicou a Gaviões no Instagram.

Além disso, a postagem reforçou o chamado: “Compareça com a camisa oficial do Gaviões ou a preta do Corinthians. Nossa voz será o combustível para que o time entre em campo com sangue nos olhos e jogue como manda a tradição: com entrega e muita garra pelo Coringão.”

Em nota, a Gaviões da Fiel também fez um apelo aos jogadores, pedindo que “façam sua parte” no estádio palmeirense. Ao mesmo tempo, garantiu que, no jogo de volta, a torcida transformará a Neo Química Arena em um verdadeiro “caldeirão”.

Depois de cinco anos, o Timão retorna a uma final do Estadual e busca um título desde 2019. Além disso, a equipe tenta impedir que o rival conquiste um tetracampeonato pela primeira vez em sua história.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.