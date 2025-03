Palmeiras x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Palmeiras recebe o Corinthians no primeiro jogo da final do Paulistão - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Neste domingo, 16/3, Palmeiras e Corinthians fazem, às 18h30, no Allianz Parque, o primeiro jogo da grande final do Campeonato Paulista. O Verdão chega para o embate após eliminar São Bernardo e São Paulo nas fases anteriores. Por sua vez, o Timão bateu Mirassol e Santos e luta para buscar o título estadual. A Voz do Esporte, como não poderia deixar de ser, faz ampla cobertura desta decisão. A Jornada Esportiva começa às 17h, de Brasília, sob o comando de Christian Rafael, que tambpém estará na narração.

Christian Rafael comanda a cobertura. Mas a Voz ainda apresenta os comentários de Rodrigo Seraphim e as reportagens de Rogério Sousa. Não deixe de conferir tudo sobre a partida de ida da final do Paulistão com melhor mídia digital esportiva de 2023 (prêmio Aceesp).

