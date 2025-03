Santos enfrenta o Coritiba em amistoso neste domingo

O Santos enfrenta o Coritiba neste domingo (16), às 18h, no Couto Pereira, em partida amistosa de preparação das duas equipes para a sequência da temporada. A partida terá transmissão do pelo canal GOAT, no YouTube. Mesmo fora de casa, o Peixe contará com o apoio de cerca de 4 mil torcedores na capital paranaense.

O time comandado por Pedro Caixinha está em período de intertemporada após a eliminação na semifinal do Paulistão para o Corinthians. Dessa forma, o amistoso servirá como um teste antes da estreia no Brasileirão, marcada para o dia 30 de março, às 18h30, contra o Vasco, em São Januário.

Sem Neymar, lesionado, o treinador e a comissão técnica, por outro lado, terão a chance de observar Soteldo. Após o jogo, o meia atuará pela seleção da Venezuela nas Eliminatórias para a Copa de 2026. Dessa forma, Caixinha deve escalar o Santos com Gabriel Brazão; JP Chermont, Zé Ivaldo, Gil e Escobar; Tomás Rincón, Bontempo e Soteldo; Rollheiser, Tiquinho Soares e Guilherme para iniciarem o jogo.

O Coritiba, em resumo, também chega ao amistoso após uma eliminação, já que caiu nas quartas de final do Campeonato Paranaense. O clube perdeu para o Maringá por 3 a 1 no placar agregado.

Com a estreia na Série B do Brasileirão prevista apenas para abril, a equipe aproveita o jogo para manter o ritmo de competição. Além disso, o técnico não contará com o lateral Rafinha, que foi liberado para tratar de assuntos pessoais na Alemanha.

Com isso, o Coxa deve iniciar a partida com Pedro Rangel; Thalisson, Maicon e Tiago Cóser (Fracchia); Felipe Guimarães, Machado, Sebastián Gómez, Lucas Ronier e João Almeida; Dellatorre e Gustavo Coutinho.

