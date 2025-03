Tricolor acredita em goleada por 4 a 1 na final do Carioca

Se, de fato, “recordar é viver”, pelo menos um torcedor do Fluminense chegou ao Maracanã essa expectativa, literalmente, ao pé da letra para o Fla x Flu de daqui a pouco, válido pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca.

“A expectativa é a melhor possível. Time está bem treinado, se encaixando, e o Flamengo não é esse monstro todo que estão pensando. Vamos repetir 2023. Vai ser um show do Cannobio, do Cano, do Arias. Vai ser lindo. Quem viver, verá. Será 4 a 1 novamente. Cano aos cinco minutos, Cannobio aos 39, Everaldo, 40 mais cinco do segundo tempo, e um do Arias, de falta” projetou Bruno.

Rafael, que foi com Bruno ao jogo, estava com os pés mais no chão, mas ainda assim disse que o título vai para as Laranjeiras: “A expectativa está boa. Estou confiante. É difícil, mas dá. 2 a 0 e o cara do jogo será o Cano. No último jogo ele foi meio mal, meio irritado. Juntou tudo e nesse jogo ele vai resolver”.

Confusão

Houve uma pequena confusão no setor Sul, onde fica a torcida do Fluminense. O J10 esteve presente no ocorrido e foi possível escutar tiros de bala de borracha da Polícia Militar. Relatos de que um indivíduo roubou uma pessoa em uma moto. A reportagem abordou dois policiais, mas não comentaram. A confusão, por fim, foi controlada.

