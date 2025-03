Rubro-Negro quer gol de Luiz Araújo no Fla-Flu

Final que se preze precisa de uma boa dose de provocação. E, em suma, foi exatamente com esse espírito que Gilmar Santos chegou ao Maracanã, neste domingo (16) com a esperança de ver o seu Flamengo conquistar o Campeonato Carioca em cima do rival Fluminense. Abordado pela reportagem do Jogada 10, ele lembrou da discussão entre o atacante rubro-negro Luiz Araújo e o técnico Mano Menezes. Em seguida, disse o que espera ver em campo.

” A expectativa é 2 a 0 Flamengo. Gols de Wesley e Luiz Araújo, para tirar onda com o Mano Menezes”, disse. Ao seu lado, um amigo inegavelmente ainda mais otimista previu um placar mais dilatado: “Flamengo vai amassar e será 3 a 0. Eles vão jogar com covardia, retrancados e os gols serão do Plata e dois do Luiz Araújo”.

Outro rubro-negro, que não se identificou, apostou no ídolo uruguaio De Arrascaeta como heroi da final: “Será 2 a 1 e o Arrascaeta vai fazer os dois gols”.

Após vencer o jogo de ida, há uma semana, por 2 a 1, o Flamengo entra em campo entra em campo com a vantagem do empate. Por fim, em caso de vitória do Fluminense por um gol de diferença, o campeão será conhecido nas cobranças de pênalti.

