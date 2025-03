Motorista tenta atropelar Léo Medeiros, ex-Flamengo e prefeito em Minas

O ex-jogador do Flamengo Léo Medeiros foi vítima de uma tentativa de atropelamento na noite de sábado (15/3). Ele estava com amigos na mesa de um bar na cidade de Recreio, em Minas Gerais, quando reclamou do barulho alto da música que vinha de um carro. Assim, segundo a polícia, o homem se irritou e chegou a sair do local, mas acabou retornando. Ele jogou o carro sobre a mesa em que Léo estava com os companheiros. Quatro ficaram feridos sem gravidade e receberam socorro no Hospital São Sebastião.

Atualmente, Léo é prefeito de Recreio e, segundo a polícia, o filho do agressor trabalha na prefeitura. Assim, de acordo com o boletim de ocorrência, o motorista ameaçou Léo Medeiros para que não demitisse o funcionário.

Nascido na própria cidade de Recreio, Léo começou a carreira pelo Cruzeiro, mas teve passagem marcante pelo Flamengo. Afinal, foi bicampeão pelo clube. Ele também passou por Bahia e Athletico-PR. Seu último time foi o Rio Verde. O ex-volante se aposentou em 2014 e hoje está com 43 anos.

Léo tornou-se prefeito da sua cidade natal (12 mil habitantes) nas últimas eleições. Ele faz parte do PT e derrotou o rival, Dilson Coimbra, do Republicanos, por 156 votos. Portanto, a votação foi no aperto, mas ele venceu com 3.430 votos (51,16%) contra 3.274 votos (48,84%).

