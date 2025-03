Grêmio tem duas mudanças inesperadas no time titular para o Gre-Nal

Gustavo Quinteros decide fazer duas alterações, além de manter Camilo no time titular do Grêmio - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

O técnico Gustavo Quinteros surpreendeu na escalação do time titular do Grêmio, com duas modificações da equipe, para o jogo de volta da final do Gauchão, neste domingo (16). Isso porque Igor Serrote começa a partida na lateral direita. O meio de campo tem a entrada de Edenilson com uma função mais centralizado, no lugar de Cristaldo. Mesmo com a recuperação de Cuéllar a tempo, Camilo segue na equipe.

O treinador ficou apreensivo com a possibilidade de sofrer com novos desfalques para o confronto decisivo com o Internacional. Afinal, os laterais João Pedro e Lucas Esteves sequer foram relacionados para o compromisso anterior diante do Athletic, por problemas físicos. O primeiro sofreu com dores no tornozelo esquerdo. Já o segundo apresentou incômodo muscular em uma das panturrilhas. Posteriormente, a dupla passou por exames de imagem, os quais não constataram lesões.

Mudanças no Grêmio

A situação é a mesma para o atacante Braithwaite. Ele até iniciou o duelo com o Athletic entre os 11 iniciais e marcou o gol de empate para o Imortal. Contudo, precisou deixar o campo. Na ocasião, o dinamarquês alegou dores musculares na região da virilha. Sem a confirmação de contusão, ele será titular no Gre-Nal, que vai decidir o título do Campeonato Gaúcho, no Beira-Rio. De acordo com informação da “Rádio Gaúcha”, Braithwaite atuará no sacrifício.

Sem a constatação de lesão, João Pedro dessa vez foi relacionado, mas ficará como opção no banco, já que provavelmente não recuperou as condições físicas ideais. Por outro lado, Lucas Esteve volta ao time titular. A outra decisão de Quinteros foi por manter Camilo entre os 11 iniciais. O clube até teve sucesso em finalizar o tratamento dentro do prazo de Cuéllar, após sofrer um edema muscular na coxa esquerda, mas Quinteros preferiu adotar uma postura cautelosa e deixá-lo como alternativa na reserva. Edenilson ganhou a vaga de Cristaldo, que vai para o banco por apresentar uma queda de desempenho já há algumas partidas.

Deste modo, o time titular do Tricolor Gaúcho para a partida decisiva é: Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo; Lucas Esteves; Villasanti, Camilo, Edenilson; Cristian Olivera, Amuzu e Braithwaite.

Missão do Imortal para confirmar o octacampeonato estadual

Vale relembrar que o Inter venceu a partida de ida por 2 a 0. Ou seja, para superar esta desvantagem o Grêmio precisa de um resultado positivo por três gols ou mais de diferença e confirmar o octa do Gauchão. O Gre-Nal que vai definir o título do Estadual ocorre neste domingo (16), às 16h, no Beira-Rio.

