Ednaldo Rodrigues marca eleições na CBF para 24 de março

Ednaldo Rodrigues convocou oficialmente, por meio de um edital, os membros do colégio eleitoral para a Assembleia Geral Eleitoral, marcada para o dia 24. Na ocasião, serão escolhidos o novo presidente da CBF, além de oito vice-presidentes e três integrantes do conselho fiscal, todos com mandato de quatro anos.

O prazo para o registro das candidaturas termina na próxima quarta-feira, dia 19. No entanto, não há qualquer possibilidade de que outro nome dispute o cargo. Dessa forma, Ednaldo, que comanda a CBF desde 2021, será reeleito sem concorrência. Seu atual mandato, vale lembrar, se estende até 2026.

A publicação do edital acontece apenas quatro dias depois de Ronaldo Fenômeno anunciar que, por falta de apoio de federações, não entraria na disputa pela presidência da entidade.

