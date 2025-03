Joelinton marca seu nome na conquista histórica do Newcastle

Joelinton vibra com o título inédito na Copa da Liga Inglesa - (crédito: Foto: Divulgação Newcastle )

O título é do Newcastle. E a conquista é de todos que fizeram diferença em campo, levando a equipe à vitória por 2 a 1 sobre o Liverpool no mítico estádio de Wembley. É o caso de Joelinton. Afinal, o brasileiro teve uma atuação de gala na final da Copa da Liga Inglesa, neste domingo (16/3). Assim , foi determinante para que a taça, pela primeira vez na história, ficasse com os Magpies. Além de obter um troféu jamais alcançado, o Newcastle saiu de um jejum de sete décadas sem títulos revelantes em geral. O último tinha sido o da Copa da Inglaterra, em 1954/55.

O meia de 28 anos, nascido na cidadepernambucana de Aliança vibrou com a façanha de derrotar o poderoso Liverpool, que ostenta 10 taças da Liga Inglesa nas prateleiras.

“Não tenho palavras para descrever tudo o que está passando na minha cabeça nesse momento. É um turbilhão de sentimentos, de emoções, coisas que não consigo explicar. Um título gigantesco, que vai ficar marcado na história do Newcastle”, exaltou.

Joelinton lembrou que está no clube seis anos e disse que o trabalho rumo ao sucesso foi sendo desenvolvido passo a passo.

Cheguei ao clube em 2019, pensando justamente em momentos como esse. Temos um projeto enorme no clube, com uma ambição vitoriosa, e, aos poucos, estamos indo nessa direção. Chegamos à Champions recentemente, duas temporadas atrás fomos vice-campeões justamente da Copa da Liga, e agora alcançamos esse título”, declarou.

E o atleta já está pensando para frente.

“Não vamos parar por aí. Essa foi uma primeira conquista. Vamos seguir nessa pegada ambiciosa para marcar nosso nome na história do clube”, concluiu.

