Brasília recebe Botafogo em jogo especial para alunos de escolas do DF

Na reta final da temporada regular do Novo Basquete Brasil (NBB), o Brasília volta à quadra nesta segunda-feira (17/3) e recebe o Botafogo, às 11h, no ginásio Nilson Nelson. Devido ao horário, o time candango aproveitou para convidar alunos de escolas do Distrito Federal para apoiarem a equipe na busca pelas primeiras posições do campeonato. YouTube, UOL, Facebook e Basquetepass transmitem.

A partida seria disputada durante a noite, como de costume, porém, o ginásio já estava com um evento marcado para o fim do dia. Por isso, ao invés de mudar a data do confronto, o horário passou para a manhã e o time optou por convidar as crianças para preencher as arquibancadas.

O Brasília é o atual terceiro colocado do NBB, atrás apenas do líder Minas e do Flamengo, e está garantido para voltar aos playoffs após seis anos. Porém, os representantes da capital tem uma derrota a mais que o Franca, na quarta posição. A diferença é que os francanos jogaram três partidas a menos. Ou seja, se vencerem as partidas devidas, eles ultrapassam os brasilienses.

Apesar de ter tropeçado contra o Pato na última quinta-feira (14/3), o time candango conta com o trunfo de poder jogar em casa. A equipe ganhou 11 dos 13 compromissos no Distrito Federal e ostenta a segunda melhor campanha como mandante da liga, atrás do Minas. Do outro lado, em 17º, o Botafogo venceu apenas três dos últimos dez jogos e está na briga por uma vaga nos playoffs. O alvinegro é o primeiro fora da zona de classificação.

O duelo entre as equipes no primeiro turno terminou melhor para os brasilienses. Na ocasião, a vitória foi por 67 x 89, no Rio de Janeiro, com show do trio Lucas Lacerda, Daniel Von Haydin e Anton Cook. Os três atletas somaram 55 pontos, liderados por 22 do armador. Na época, o time ainda estava sem Gemadinha, que se recuperava de lesão.

Depois da partida com o Botafogo, o Brasília terá um tempo de descanso enquanto o NBB para em razão do Jogo das Estrelas, marcado para sábado (22/3) e domingo (23/3), em Belo Horizonte. O time candango será representado no evento por Lucas Lacerda, Von Haydin e Cook, além do técnico Dedé Barbosa. A próxima partida será em 1º de abril, quando a equipe recebe o Minas, às 20h, no ginásio Nilson Nelson.