Flamengo empata com Fluminense e é bicampeão carioca

O Flamengo é bicampeão carioca. Neste domingo, (16/3), no Maracanã, o rubro-negro empatou em 0 a 0 com Fluminense no jogo de volta da final. Mas como fez 2 a 1 na partida de ida, tinha vantagem e levantou a taça. O Mengo foi melhor todo primeiro tempo, quando perdeu duas grandes chances. Na etapa final, o Fluminense melhorou. Porém, o Rubro-Negro seguiu com o jogo controlado e ainda teve dois gols anulados (Palta e MIchael). No fim, festa para a maioria dos 69.393 presentes.

Este foi o 39º título estadual do Flamengo, o maior vencedor de Cariocões, à frente do Fluminense, o segundo colocado com 33 canecos.

Flamengo melhor no primeiro tempo

Os primeiros 15 minutos foram tensos. O Flamengo teve a bola, rondou a área do Fluminense, mas o que marcou esta fase inicial do clássico foi o número de faltas (dez), com Thiago Silva e Arrascaeta levando cartões por faltas. Houve muito empurra-empurra e discussões entre os jogadores. Depois disso, teve jogo, sempre com o Flamengo com a bola, não deixando o Fluminense construir nada, exceto por um ou outro lance de Árias.

A primeira grande chance veio aos 24. Fábio foi sair com a bola nos pés, perdeu para Árias na pequena área. Era gol certo, mas o equatoriano, em vez de chutar com a direita, trocou para o pé bom, o esquerdo. Quando finalizou, Fábio conseguiu se redimir. Pouco depois, Arrascaeta achou Luiz Araújo, que entrou livre e tocou na saída do goleiro. Contudo, a bola saiu raspando. E nada de gol no primeiro tempoque teve o Fla com 68% de posse e 6 a 1 em finalizações.

Flu pressiona no 2º tempo

A situação mudou no segundo tempo. As entradas de Hércules e Riquelme ajustaram a marcação e deram mais consistência à defesa do Flamengo. Com isso, o Flu passou a atacar mais e por pouco não marcou em uma cabeçada de Cano. O jogo ficou em aberto, com o Flamengo mostrando um volume ofensivo bem menor, que não foi corrigido com a entrada de Michael no lugar de Luiz Araújo. Assim, o Flamengo adotou a estratégia de tocar bastante a bola, notadamente controlando o tempo, mas às vezes encaixando algum contra-ataque.

Fla, dois gols anulados. Mas bicampeão

Aos 42 minutos, Plata fez um gol aproveitando um passe de Juninho, que entrara pouco antes. Contudo, o tento foi anulado após o VAR chamar o árbitro para revisar um enrosco entre Juninho e Ignacio no início da jogada. O lance foi bastante polêmico, pois parecia uma disputa normal. Isso acordou o Flu, que no ataque seguinte quase marcou com Keno. Rossi fez uma grande defesa. Nos acréscimos, Juninho recebeu foi ao fundo e tocou para Michael mandar para a rede. E mais um gol anulado, por impedimento. Prssão do Flu no fim, mas a bolanão entrou. 0 a 0 e Fla bicampeão.

FLAMENGO 0x0 FLUMINENSE

Final do Campeonato Carioca – Jogo de volta

Data: 16/3/2025

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público: 69.393

Renda: R$ 4.515.309,00

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Gerson (Juninho, 39’/2ºT) e Arrascaeta (Varela, 47’/2ºT); Luiz Araújo (Michael, 20’/2ºT) e Gonzalo Plata. Técnico: Filipe Luís.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio e Renê; Otávio (Hércules, Intervalo), Martinelli (Serna, 39’/2ºT), Lima (Riquelme, Intervalo) e Jhon Arias; Canobbio (Keno, 25’/2ºT) e Cano (Everaldo, 25’/2ºT).

Técnico: Mano Menezes.

Gol: –

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Daniel de Oliveira Alves Pereira

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Cartões Amarelos: Arrascaeta, Luiz Araújo (FLA); Thiago Silva, Otávio, Lima, Riquelme, Canobbio, Ignacio (FLU)

