Confira as escalações de Palmeiras e Corinthians para a primeira final do Paulistão

Raphael Veiga, do Palmeiras, e Angel Romero, do Corinthians - (crédito: Cesar Greco/Palmeiras / Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Confira as escalações para o confronto.

Escalação do Palmeiras

Com Piquerez recuperado de uma lesão muscular, o técnico Abel Ferreira volta a escalar o jogador como titular no lugar de Vanderlan. Por outro lado, o zagueiro e capitão Gustavo Gómez sofreu um entorse no joelho, e por isso, Micael segue na zaga ao lado de Murilo.

Dessa forma, o tricolor vai à campo com: Weverton, Marcos Rocha, Murilo, Micael, Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Rios, Raphael Veiga, Estevão, Vitor Roque e Facundo Torres.

Escalação do Corinthians

Para o confronto, o técnico Ramón Díaz repete a equipe que venceu o Santos pela semifinal da competição, com exceção de Garro, que começa no banco por conta de dores no joelho. Assim, Romero começa como titular.

Com isso, o Corinthians vai à campo com: Hugo Souza, Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique, Angileri, Raniele, José Martínez, Carrillo, Ángel Romero, Yuri Alberto e Memphis Depay.

Vale ressaltar, portanto, que Palmeiras e Corinthians se enfrentam na próxima quinta-feira (27), às 21h35, na Neo Química Arena para o segundo jogo da final.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.