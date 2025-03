Kaique vibra com primeiro título pelo Inter: ???Em um Gre-Nal é ainda mais especial???

O Inter voltou a conquistar o título do Campeonato Gaúcho após nove anos de jejum. O Colorado quebrou a escrita negativa de forma categórica, pois assegurou o troféu de maneira invicta. A coroação veio com o empate por 1 a 1 sobre o Grêmio pelo jogo de volta da decisão do Estadual, neste domingo (16), no Beira-Rio.

Com este outro resultado positivo, o Inter superou o arquirrival nas finais com um placar agregado de 3 a 1. A conquista foi emblemática para alguns integrantes do elenco Colorado, entre eles o zagueiro Kaique Rocha. Isso porque mesmo com a identifica com o clube, esta foi o seu primeiro título com a camisa do Internacional. Importante ressaltar que, aos 24 anos, esta é a segunda passagem do defensor pela equipe. Ele sacramentou a sua volta em janeiro, em movimentação sem custos. Afinal, o jogador não renovou seu contrato com o Athletico. Com o título do Gauchão, em primeiro momento, o retorno ao Inter se mostrou uma decisão positiva.

‘Levantar essa taça no Gre-Nal é ainda mais especial’

Assim, Kaique celebrou a escolha acertada e a possibilidade de participar de um período de retomada do caminho de títulos.

“É uma sensação incrível conquistar esse troféu com a camisa do Inter. Desde que retornei, meu foco sempre foi ajudar a equipe a alcançar grandes objetivos, e levantar essa taça em um Gre-Nal torna tudo ainda mais especial. O Inter é um clube que eu tenho muito carinho e me sinto em casa. Estou muito feliz por poder vencer com essa camisa e espero que seja apenas o primeiro de muitos nesta minha segunda passagem”, disse o defensor.

A campanha vitoriosa do Inter no Campeonato Gaúcho quebrou a hegemonia do arquirrival. Prova disso é que evitou o Grêmio de concretizar o octacampeonato estadual e igualar feito, que somente o próprio Colorado conseguiu. Tal proeza ocorreu somente uma vez na história do torneio entre as décadas de 1960 e 1970.

Expectativa da sequência da temporada pelo Inter

Kaique Rocha e o Internacional ainda terão pela frente as disputas do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores na temporada. Em projeção dos próximos compromissos no ano, o defensor admitiu que vencer o Estadual era a primeira meta da equipe. Além disso, ele frisou que a mentalidade do Colorado será priorizar mais conquistas no ano.

“Temos um calendário cheio pela frente, conseguimos atingir o nosso primeiro grande objetivo, que era o Campeonato Gaúcho, mas sabemos que a temporada ainda reserva desafios importantes. Vamos disputar competições de altíssimo nível, e precisamos manter o foco para seguir forte em todas elas. Nosso elenco é bastante qualificado e estamos motivados para buscar mais títulos com a camisa do Inter e dar orgulho para a torcida”, ressaltou o zagueiro.

Após a conquista do Campeonato Gaúcho, o Internacional retorna a campo no dia 29 de março, para fazer a sua estreia no Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o time enfrentará o Flamengo, às 21h, no Maracanã, pela primeira rodada da Série A.

