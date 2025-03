Michael celebra nono título pelo Flamengo e retorno antes da hora

Autor de um gol na campanha do Flamengo campeão carioca de 2025, o atacante Michael celebrou mais um título pelo Rubro-Negro. Somando as duas passagens pelo time da Gávea (2020/2021 e 2024/2025), são nove títulos, incluindo três estaduais, três Supercopas do Brasil, além de Brasileirão, Recopa e Copa do Brasil.

Michael também celebrou 29 anos de vida nesta semana, completadods na útima quarta-feira (12), data do jogo de ida da final contra o Fluminense. O atacante, inclusive, voltou aos gramados neste domingo (16), quando entrou no segundo tempo no lugar de Luiz Araújo e teve um gol anulado. Ele agora soma 128 jogos e segue com 28 gols pelo Flamengo.

“Importante é ganhar, poder comemorar com a nossa torcida. Fiquei alguns jogos fora, mas estou feliz por voltar e ter ajudado a equipe a ser campeão. A previsão era que eu voltasse só depois, mas eu trabalhei bem, me esforcei ao máximo. Tive ajuda fora e dentro do clube. Quero parabenizar a todos. A gente tem evoluído a cada dia que passa e sou agradecido por isso. Essas pessoas são magníficas”, comentou Michael, em entrevista à Rede Globo.

O Flamengo foi campeão após vencer o Fluminense por 2 a 1 no jogo de ida da final e depois ficar no 0 a 0 na partida de volta. Assim, levantou a taça por ter feito mais gols no somatório dos placares. O Rubro-Negro ficará agora duas semanas sem jogar, por conta da Data-Fifa. Assim, agora recebe o Internacional no dia 29/3, pela abertura do Brasileirão.

O Rubro-Negro é o maior campeão carioca, com 39 taças, seis acima do que o segundo maior campeão, o próprio Fluminense. Depois, aparecem Vasco, Botafogo e América, com 24,21 e 7 títulos, respectivamente.

