Alan Patrick é contundente sobre título estadual do Inter: ???Coroados merecidamente???

Alan Patrick foi um dos protagonistas da campanha vitoriosa do Inter no Campeonato Gaúcho - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Inter confirmou o título do Campeonato Gaúcho de 2025 ao empatar em 1 a 1 com o Grêmio, neste domingo (16), no Beira-Rio. Isso porque administrou a vantagem, já que o Colorado venceu o jogo de ida da decisão do Estadual por 2 a 0.

Alan Patrick, principal jogador e capitão do Internacional foi categórico ao reforçar o mérito que a equipe teve ao assegurar o título. Além disso, o camisa 10 creditou o momento vitorioso ao apoio dos torcedores.

“Viemos trabalhando para chegar neste momento, fomos coroados merecidamente. A torcida fez uma festa maravilhosa, merecia demais esse título. A gente quebra um jejum que o nosso povo vinha sofrendo com isso. É um momento muito bom agora, a torcida merece, fazer parte do dia a dia, a família que nos apoia. É um momento de muita emoção, alegria, esse clube merece”, detalhou Alan Patrick.

Inter impede rival de igualar feito emblemático

A conquista foi ainda mais emblemática, pois o Colorado se sagrou campeão estadual invicto após 12 jogos, sendo nove vitórias e três empates. Ao levar em consideração as duas partidas da final do Estadual o Inter venceu o arquirrival por 3 a 1 no placar agregado.

“Sonhamos demais com esse momento. Não poderia ter sido diferente. A gente ser campeão invicto, acho que é um feito inédito. O que é um jejum também, que é muito tempo. Eu acho que conseguimos colocar o Inter mais uma vez no pódio de volta. Sonhamos muito com esse momento, poder festejar e coroar dentro da nossa casa uma festa linda”, complementou Alan Patrick.

Ao mesmo tempo, o título do Gauchão evitou o octa do rival. Assim, se manteve como o único dono deste feito. O Internacional conseguiu esta proeza somente uma vez na história do torneio, entre as décadas de 1960 e 1970. Posteriormente ao Campeonato Gaúcho, o Internacional passa a almejar mais conquistas na temporada. Os comandados de Roger Machado ainda vão disputar a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e a Libertadores em 2025. A propósito, o Colorado retorna a campo no dia 29 de março, para fazer a sua estreia na SériA. Na ocasião, o time enfrentará o Flamengo, às 21h, no Maracanã, pela primeira rodada da competição.

