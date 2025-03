Filipe Luís enaltece Carioca e valoriza ‘fome de título’

Após a conquista de mais um título pelo Flamengo, o técnico Filipe Luís valorizou o Campeonato Carioca. Vale lembrar que o Rubro-Negro começou a disputa com o elenco e com o treinador do Sub-20. Entretanto, cresceu de produção com a chegada do comandante, assumiu a liderança, faturou a Taça Guanabara e agora o Estadual propriamente dito.

O treinador enalteceu ainda a postura vencedora do elenco e da diretoria. Assim, ele acredita que ganhou toda uma estrutura para ser campeão. Sob o seu comando, o Flamengo não perdeu jogos na competição nem na temporada, que teve ainda a taça da Supercopa do Brasil

“Estou muito feliz, extremamente feliz. Não é fácil conquistar títulos, é um trabalho. O Campeonato Carioca é tradicional, histórico, onde tem muito charme. Os estaduais têm isso, essa mística. O Flamengo entra em qualquer campeonato para vencer qualquer torneio que dispute. Foram inúmeras conquistas (contando ainda títulos como jogador do Fla, técnico do Sub-17 e do Sub-20). O Flamengo proporciona essa possibilidae de disputar, mas não garante que vai ganhar. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores, de todo o esforço que eles fizeram para gente ser campeão”, comentou Filipe.

O Flamengo foi campeão após vencer o Fluminense por 2 a 1 no jogo de ida da final e depois ficar no 0 a 0 na partida de volta. Assim, levantou a taça por ter feito mais gols no somatório dos placares. O Rubro-Negro ficará agora duas semanas sem jogar, por conta da Data-Fifa. Assim, agora recebe o Internacional no dia 29/3, pela abertura do Brasileirão

O técnico ainda reclamou da falta de reconhecimento do título do Flamengo. Ele lembrou que o Fla fez sete clássicos na campanha de 15 jogos. Contando ainda com a Supercopa do Brasil, disputada contra o Botafogo, foram oito clássicos disputados em 2025. E nenhum perdido.

“São oito clássicos em 12 jogos (sob o comando dele em 2025). Isso é um desgaste muito grande e há sempre uma tentativa de desvalorizar ‘ah, o juiz roubous, foi falta, foi pênalti…’. Desculpas para não darem o nosso valor. Isso me deixa extremamente triste. E se a gente perde, o adversário tem méritos. O time (Flamengo) teve muito esforço jogando o Carioca. Todo mundo lutou muito e aí tiram o nosso mérito? Temos que comemorar. O grupo tem muita fome e isso se vê dentro do campo”, acrescentou Filipe Luís.

Por fim, Filipe Luís falou do sentimento de conquistar seu terceiro título carioca, o primeiro como técnico.

“Para mim, poder conquistar o Carioca com o Flamengo tem muita simbologia. Eu vi o gol do Pet (em 2001, em final contra o Vasco) e comemorei muito. Damos muito valor ao Carioca. A gente não escolhe o adversário. O Fluminense tem um dos elencos mais qualificados do Brasil, com grandíssimos jogadores, o Ganso, por exemplo, que não pôde jogar. Nós também temos. É um adversário que preza muito por esse título. Estar disputando a final do Carioca é muito mérito e foi ainda mais especial pela homenagem ao Zico e por ele ter entregue esse título para gente“, concluiu.

