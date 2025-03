Camilo cita necessidade de evolução do Grêmio: ???Perceber o tamanho do clube???

O Grêmio não teve sucesso em sua missão de reverter a desvantagem. O Imortal saiu atrás do placar, até conseguiu reagir rápido no jogo de volta da decisão do Campeonato Gaúcho. A equipe ficou no empate em 1 a 1 com seu arquirrival, no Beira-Rio, neste domingo (16). Contudo, não foi o suficiente para garantir o oitavo título consecutivo do Estadual.

Um dos principais aspectos de reclamação foi o fato do Tricolor Gaúcho ter sido inferior ao Inter nas duas partidas da decisão. Além disso, o time sofreu com um declínio de rendimento nas últimas partidas, cenário que causa preocupação para o restante da temporada.

Deste modo, o meio-campista Camilo admitiu que a performance do Grêmio foi abaixo das expectativas e a necessidade da equipe progredir em seu desempenho.

“A gente tem que ter consciência que precisa evoluir. O que nos complicou foi o jogo de ida. Hoje lutamos, tentamos, mas temos consciência que precisamos evoluir. A temporada é longa, agora é trabalhar, entender o tamanho do clube e evoluir”, declarou o volante.

O Imortal terá 12 dias livres para realizar alguns ajustes na equipe antes de seu compromisso seguinte. Assim, o técnico Gustavo Quinteros terá o período que tanto deseja para entrosar o seu elenco, com treinamentos no CT Luiz Carvalho. O grupo ganhará três dias de folga e se reapresentarão na próxima quinta-feira (27), no centro de treinamento. Portanto, no período de preparação, entre os dias 20 e 28 de março, os jogadores trabalharão em dois turnos. O Tricolor Gaúcho retorna a campo, no dia 29 de março. Na ocasião, enfrentará o Atlético, às 18h30, na Arena do Grêmio, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

