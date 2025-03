Luiz Araújo explica ‘provocação’ a Mano Menezes

Após mostrar a tatuagem da conquista da Copa do Brasil de 2024 ao treinador Mano Menezes, o atacante Luiz Araújo botou panos quentes na discussão. O camisa 7 do Fla indicou que não buscou provacar o comandante do Fla após a vitória por 2 a 1 no jogo de ida. Além disso, Luiz destacou que ganhou títulos também na Europa.

“Não sou moleque, muito pelo contrário. Eu ganhei lá fora, ganhei no Lille… E quando a gente ganha todo mundo desmerece. Mas é difícil para c… chegar lá fora, um frio do c***. Longe da minha família e ganhar do PSG. Eu ganhei, foi difícil. Eu falei da minha conquista, o Mano Menezes falou que ganhou três (Copas do Brasil), eu não quis falar que ganhei mais ou menos, só quis mostrar que eu ganhei com a camisa do Flamengo, só quis mostrar que eu sou um vencedor e vou continuar vencendo”, comentou Luiz Araújo, em entrevista ao “Sportv”.

Vale lembrar que Luiz Araújo, além de ter mostrado a tatuagem da taça da Copa do Brasil também teria ironizado o treinador. De acordo com o dublador Gustavo Machado, o juiz Yuri Elino chegou a pedir calma para Luiz Araújo, que continuou a discussão com Mano Menezes, que rebateu: “Você não ganhou nada”. “Vou ganhar em cima de você”, afirmou o jogador do Flamengo, que complementou: “Nunca foi à Europa”. “Valeu, Romário”, ironizou o técnico.

Relembre toda a confusão

O Flamengo foi campeão após vencer o Fluminense por 2 a 1 no jogo de ida da final e depois ficar no 0 a 0 na partida de volta. Assim, levantou a taça por ter feito mais gols no somatório dos placares. O Rubro-Negro ficará agora duas semanas sem jogar, por conta da Data-Fifa. Assim, agora recebe o Internacional no dia 29/3, pela abertura do Brasileirão.

O Rubro-Negro é o maior campeão carioca, com 39 taças, seis acima do que o segundo maior campeão, o próprio Fluminense. Depois, aparecem Vasco, Botafogo e América, com 24,21 e 7 títulos, respectivamente.

Com o título, Luiz Araújo agora tem quatro taças pelo Flamengo, contando ainda Taça Guanabara, Supercopa do Brasil, além da citada Copa do Brasil. São 14 gols e 13 assistências em 92 jogos pelo Flamengo, clube que o atacante assegura ser apaixonado.

Luiz Araújo aproveitou para se declarar ao Flamengo. O atacante, que está no clube desde o meio de 2023, soma 92 jogos, 14 gols, 13 assistências e quatro títulos: Carioca de 2024 e 2025, a Copa do Brasil de 2024 e a Supercopa do Brasil de 2025:

“Para vestir isso aqui (camisa do Flamengo) tem que ser homem porque ter 70 mil ali tem que ser homem. Eu vou continuar vencendo porque Deus me escolheu. Independentemente do que as pessoas dizem eu só me importo com que a torcida do Flamengo diz porque eu sou Flamengo para c…, não é para fazer média não”, acrescentou.

