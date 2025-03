Yuri Alberto revela desconforto e nega tranquilidade com vitória do Corinthians

Yuri Alberto marcou o gol da vitória do Corinthians no Allianz Parque - (crédito: Foto: Jhony Inácio/Ag. Paulistão)

O Corinthians está na frente na grande final do Campeonato Paulista. Na noite deste domingo (16), o Timão conseguiu aproveitar uma das suas poucas oportunidades para vencer o Palmeiras no Allianz Parque por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto.

Mais uma vez decisivo com a camisa alvinegra, o atacante destacou a dificuldade do confronto e de jogar na casa alviverde. Além disso, Yuri revelou que estava com uma lesão no ombro e entrou em campo no sacrifício.

“A gente sabe da importância da vitória aqui, sabíamos da dificuldade que seria por conta do gramado, é muito difícil jogar aqui. Estou com um problema no ombro também, que não sei como consegui jogar hoje, pode ver nos duelos, perdi todos, não estou conseguindo segurar, mas na oportunidade que tive consegui marcar”, ressaltou.

Mesmo com a vantagem no placar e de decidir em casa, Yuri não acredita que o resultado traz tranquilidade ao Corinthians. Para o atacante, o placar mínimo é difícil de ser segurado e que o time precisa trabalhar bem todos os detalhes para sair com a taça.

“Isso não dá tranquilidade, tem que continuar trabalhando. O 1 a 0 é um resultado difícil de segurar. Vamos trabalhar bastante, a cada detalhe, a cada erro, para a gente acertar tudo”, pontuou.

