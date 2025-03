Roger se emociona com título do Inter: ???Sempre desejei estar na história do clube???

O Inter teve amplo domínio sobre o seu arquirrival nos dois jogos da decisão do Campeonato Gaúcho e se sagrou campeão. Na partida de volta, o Colorado até saiu na frente do placar, mas o duelo ficou no empate em 1 a 1, neste domingo (16), no Beira-Rio. O resultado foi suficiente para voltar a conquistar o título, depois de nove anos de seca. Isso porque a equipe construiu uma cômoda vantagem, com a vitória por 2 a 0 no primeiro embate.

Com a campanha vitoriosa, o técnico Roger Machado expôs que almejava ter uma passagem emblemática pelo Internacional

“Agora não consigo expressar tudo. Quero estar lúcido para viver tudo isso. Tirar o Inter da fila das conquistas, tenho certeza que vai pavimentar outras conquistas este ano. É resultado do trabalho. Todo jogo a gente entra no túnel e vê os ídolos, sempre desejei estar naquele lugar. Sempre desejei e agora estou na história do clube”, confessou o treinador.

Além disso, o comandante indicou que o troféu é a concretização do completo comprometimento do elenco.

“É a realização de um trabalho que todo mundo esteve envolvido. Os atletas estão de parabéns por terem me ajudado a chegar até aqui”, acrescentou Roger.

Celebrar o título do Inter de forma discreta

Apesar da conquista do Estadual ser simbólica, o técnico do Inter contou que vai optar por celebrar o título de maneira mais contida.

“Me perguntaram se eu vou para o Carnaval, mas não. Quero uma boa noite de sono e tomar um vinho. A única coisa que eu não perco é meu sono. Eu preciso dormir bem. Hoje, especialmente, um pouquinho de vinho e uma boa janta. Descansar com essa conquista no peito. Tem uns 400 rótulos para escolher”, concluiu o treinador.

Roger teve o seu nome gritado pela torcida colorada no momento em que jogadores e comissão técnica subiram ao pódio para receberem as medalhas. Tal cenário é representativo, pois é o indicativo que o técnico superou a desconfiança com sua chegada, na última temporada, por seu passado de identificação e idolatria no Grêmio.

Ele foi um dos principais responsáveis pela reação do Inter no ano passado, especialmente com a arrancada no segundo semestre de 2024. O time, aliás, engatou uma sequência de 16 jogos invictos e carimbou uma vaga na fase de grupos da Libertadores através do Campeonato Brasileiro. A conquista do Campeonato Gaúcho fez o profissional ser o sétimo treinador a ser campeão do torneio pelos dois principais clubes do estado. Ele se junta a Sérgio Moacir Torres, Rubens Minelli, Otacílio Gonçalves, Cláudio Duarte, Celso Roth e Tite.

