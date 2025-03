Após vice, Quinteros acredita em Grêmio protagonista: ???Não tenho dúvidas???

O Grêmio não conseguiu dar continuidade a sua sequência de títulos no Campeonato Gaúcho e igualar o octa do arquirrival. Isso porque, o Imortal tinha uma tarefa difícil, neste domingo (16), de reverter uma desvantagem de dois gols. O empate em 1 a 1, no Beira-Rio, confirmou o fim da hegemonia.

Apesar da frustração depois de perder o título, o técnico Gustavo Quinteros acredita que o Tricolor Gaúcho será uma das principais equipes nas competições que ainda disputará na temporada. Primeiro o comandante cita que precisa estar com o elenco completo à disposição para os treinos. Posteriormente a isso, terá a condição de criar um time mais consistente.

“A partir do momento em que tivermos o plantel completo e começarmos a trabalhar com todos os jogadores, juntos, vamos testando, mudando, procurando a solidez que temos que ter para formar um time mais forte. Não tenho dúvidas de que o Grêmio vai ser um protagonista em todos os torneios que jogue. Temos que continuar trabalhando para encontrar os jogadores ideais para se associar e gerar mais situações em ataque”, explicou Quinteros.

Quinteros vê Grêmio superior ao rival nas finais

O treinador entende que o período em que o Grêmio esteve desatento no jogo de ida da decisão do Estadual foi crucial para o vice-campeonato. Mesmo com a derrota no placar agregado, a avaliação de Quinteros é que sua equipe teve uma atuação melhor do que o seu arquirrival nas duas partidas da final. Inclusive, ele quer utilizar este período como a base para a evolução do Imortal.

“Eu acho que o segundo tempo contra o Inter, na Arena, e o jogo de hoje, são o ponto de partida para que o time possa chegar a um nível de jogo melhor. Eu acho que hoje fomos um time sólido, com poucas situações contra. Foram os 15 minutos no primeiro Gre-Nal, na Arena, onde perdemos a final”, acrescentou o técnico.

O Imortal terá quase duas semanas livres para realizar alguns ajustes na equipe antes de seu compromisso seguinte. Afinal, o Tricolor Gaúcho retorna a campo, no dia 29 de março. Na ocasião, enfrentará o Atlético, às 18h30, na Arena do Grêmio, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

