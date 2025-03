Rogério Ceni sai em defesa de Lucho e pondera sobre vantagem do Bahia: ‘Nada definido’

O Bahia saiu na frente na decisão do Campeonato Baiano e venceu por 2 a 0 o Vitória, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, neste domingo (16), pelo primeiro jogo da final. No entanto, o técnico Rogério Ceni afirmou que apesar da vantagem, não tem nada definido.

“É só um primeiro jogo. Não tem nada definido. Sabemos o grau de dificuldade que é jogar na casa do adversário. Mas é isso, um elenco melhor nos oferece mais chances de trocar, de preservar jogadores”, disse.

Os gols do Tricolor saíram no primeiro tempo. No início, Gabriel Xavier abriu o placar de cabeça após cobrança de falta do Everton Ribeiro. Aos 46, Erick Pulgar aproveitou o erro de Neris e marcou o segundo do Bahia.

Rogério Ceni defende Lucho

Vale ressaltar, portanto, que os donos da casa tiveram a chance de ampliar o placar logo no início da segunda etapa, de pênalti. No entanto, o goleiro Lucas Arcanjo defendeu a cobrança de Lucho Rodríguez.

“A orientação é a de sempre. No tempo normal a orientação é para o Lucho bater. Se ele não se sentir bem, tem o Cauly, o Everton que podem bater. Ele se sentiu confiante, não bateu bem essa penalidade, mas bateu outras que nos deu pontos importantíssimos. Então, infelizmente, erra o pênalti. Não é o que ele queria, não é o que a gente queria, mas faz parte do jogo. O importante é que não perdeu a concentração o time, conseguiu continuar no jogo firme no jogo e errar pênalti. Desculpa, faz parte. O goleiro também, vamos dar o mérito do goleiro. Foi bem na bola, fez uma grande defesa”, disse.

As equipes se enfrentam no próximo domingo (23), às 16h, no Barradão. Com esse resultado, o Bahia pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta que fica com o título.

