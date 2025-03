Flamengo derrota o Palmeiras nos pênaltis e é bi da Libertadores Sub-20

Dois títulos na mesma noite! Após o Flamengo ser campeão carioca profissional em cima do Fluminense, o Rubro-Negro ganhou a Copa Libertadores Sub-20 de 2025 neste domingo (16), no Estádio Arsenio Erico, em Assunção (PAR). Fla e Verdão empataram em 1 a 1 no tempo normal, com Felipe Lima abrindo o placar para o Fla, e Bilé igualando para os paulistas. O placar levou o levou o duelo para os pênaltis, quando o goleiro Lucas Furtado brilhou pegando três cobranças, e o Rubro-Negro venceu por 3 a 2. Menção honrosa para o goleiro Aranha, que pegou duas.

Dessa forma, o Flamengo chegou ao segundo título seguido na competição e se isolou como o maior competição com essas duas taças. A competição existe desde 2011 e tem ainda o São Paulo com uma conquista (2016). Corinthians em 2012 e Palmeiras agora em 2025 têm um vice cada. Na semifinal, o Flamengo eliminou o Danubio, vencendo por 1 a 0. Já o Palmeiras passou pelo Belgrano, 2 a 0. Os argentinos, aliás, ficaram com o terceiro lugar, em partida disputada um pouco mais cedo: 5 a 1.

Com o título, o Flamengo disputará o Mundial da categoria, provavelmente em agosto, diante do campeão europeu, ainda desconhecido. O Rubro-Negro, inclusive, também é o atual campeão mundial, sob o comando de Filipe Luís, hoje técnico do profissional e campeão carioca neste domingo.

Duelo equilibrado

Flamengo e Palmeiras fizeram um primeiro tempo muito equilibrado, com cinco finalizações para cada lado. Shola e Felipe Teresa tiveram as melhores chances para o Rubro-Negro, enquanto Luighi e Larson foram os protagonistas pelo lado do Verdão.

A segunda etapa começou com duas boas chances para o Palmeiras, desperdiçadas por Luighi e Gabriel Azevedo. Entretanto, quem abriu o placar foi o Flamengo. Shola arrancou pela esquerda aos 3, driblou dois marcadores e sofreu pênalti do goleiro Aranha. No entanto, a bola sobrou para Felipe Lima abrir o placar.

O atacante apareceu pouco depois quando recebeu de Guilherme e quase marcou de cobertura, colocano no travessão. Porém, o Palmeiras acordou e empatou aos 11, com Belé, cabeceando bola cruzada por Riquelme. Heittor, para o Verdão, e Fabiano, do Fla, desperdiçaram oportunidades antes da partida ir para a disputa dos pênaltis.

Penalidades…que decepção, mas Flamengo campeão

Agner, do Palmeiras, iniciou os trabalhos desperdiçando pênalti, defendido por Lucas Furtado. Iago, do Flamengo, fez a mesma cobrança no canto esquerdo e rasteiro, com Aranha defendendo. Gilberto abriu o placar para o Verdão, e Fabiano perdeu mais um para o Fla. O juiz mandou voltar a cobrança e ele desperdiçou novamente. Não se perca: 1 a 0 para os paulistas após quatro pênaltis.

Larson desperdiçou o terceiro pênalti cobrado pelo Palmeiras. Carbone anotou para o Flamengo, portanto, igualou o marcador: 1 a 1. Heittor perdeu outro para o Verdão, enquanto Daniel Sales virou para o Rubro-Negro. Luighi marcou para o Palmeiras, colocando 2 a 2 no placar.

Guilherme converteu a última cobrança, e garantiu o título do Flamengo: 3 a 2.

FLAMENGO X PALMEIRAS

Final da Libertadores Sub-20

Data: 16/3/2025

Local: Estádio Arsenio Erico, em Assunção (PAR)

FLAMENGO: Lucas Furtado; Daniel Sales, Da Mata (Felipe Vieira, aos 28’2ºT) , Iago e Carbone; Rayan Lucas, João Alves (Gustavo, aos 28’2ºT), Shola e Pablo Lúcio (Fabiano, aos 28’2ºT); Guilherme Felipe Teresa (Felipe Lima, aos 17’1ºT) Técnico: Cleber dos Santos

PALMEIRAS: Aranha; Gilberto, Robson, Diogo e Arthur; Rafael Coutinho (Agner, aos 50’2ºT) , Riquelme Filippi, Larson e Gabriel Azevedo (Heitor, aos 16’2ºT); Luighi e Erick Belé (Sorriso, aos 37’2ºT) Técnico: Lucas Andrade Técnico:

Gols: Felipe Lima, aos 3’2ºT (1-0); Erick Belé, aos 11’2ºT (1-1)

Cartões Amarelos: Shola e Da Mata (FLA); Larson (PAL)

