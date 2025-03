Abel cutuca jogadores do Palmeiras e lamenta falta de eficácia em derrota

O Palmeiras está atrás na decisão do Campeonato Paulista. Na noite deste domingo (16), o Verdão perdeu para o Corinthians por 1 a 0 e agora terá que buscar a virada fora de casa, no segundo jogo da decisão, que está marcado para o dia 27.

Dentro de campo, o Palmeiras teve mais oportunidades, que não foram concretizadas. O treinador Abel Ferreira destacou a falta de pontaria do ataque alviverde e também aproveitou para cutucar Raphael Veiga, enfatizando sua importância para a equipe.

“Futebol é eficiência. Não achei que o Veiga estivesse criativo e precisamos muito dele nestes jogos, mas as marcações são cerradas e nos duelos de meio-campo foram melhores e na eficácia. Criamos mais oportunidades do que contra o São Paulo no último jogo. Mas não fomos capazes de traduzir em gol”, ressaltou.

Outro jogador que esteva no alvo de Abel é Estêvão. Para Abel, é normal o adversário conseguir montar estratégias para parar a ofensividade alviverde. Entretanto, faltou para os seus comandados terem mais visão coletiva e trabalhar com outras peças.

“É normal o adversário querer bloquear nossos melhores jogadores. Temos de achar soluções, individuais e coletivas. Esta situação, poderia passar a bola ao Vitor Roque e decidiu ir em um para três ou quatro. Sendo marcado, não tem problema dar a bola para outros serem protagonistas”, afirmou.

Preparação para a volta

Com a Data Fifa no meio do caminho, o Palmeiras terá mais tempo para buscar uma nova virada na final do Paulista. O treinador criticou o fato de o campeonato ter mais datas do que outros estaduais e espera que seu time consiga repetir a atuação do Allianz Parque, só que com outro desempenho no ataque.

“Agora é preparar-nos, não temos nada a perder. Temos jogos só daqui algum tempo. A Federação Paulista deve ser uma das poucas que deixou o (campeonato) prolongar. O Carioca conseguiu acabar hoje, o Paulista não. Mas como disse, não vou entrar por aí. Vamos nos preparar, com os jogadores que nós tivermos para jogar essa final na casa do adversário. Espero que possamos ser capazes de replicar esse jogo, mas com outra eficiência nas nossas oportunidades”, pontuou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.