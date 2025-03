Libertadores: Sorteio da fase de grupos: onde assistir e regras

Nesta segunda-feira, 17/3, às 20h (de Brasília), ocorrerão os sorteios dos grupos da Libertadores e também da Sul-Americana 2025. São quatro potes, de 1 a 4, sendo colocados conforme suas posições no ranking. Sete brasileiros estão na disputa. Quatro são cabeças de chave e estarão no Pote 1: Botafogo (atual campeão e já colocado no Grupo A), Palmeiras, Flamengo e São Paulo. O Internacioanl está no Pote 2. Já o Fortaleza está no Pote 3. Por fim, o Bahia, que avançou pelas fases eliminatórias, entra no Pote 4.

Onde assistir o sorteio da Libertadores

YouTube da competição, ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Regulamento

O sorteio é direcionado. Os cabeças de chave, Pote 1, enfrentarão sempre um time dos outros potes. Porém, o regulamento da Conmebol indica que times do mesmo país não podem estar no mesmo grupo.

Mas há uma exceção: os times que vieram das fases eliminatórias podem enfrentar rivais do mesmo país. Assim, o Bahia pode cair no grupo do Botafogo, Flamengo, Palmeiras, São Paulo Internacional ou Fortaleza.

A fase de grupos da Libertadores vai de 2 de abril até 28 de maio. Os dois primeiros de cada grupo avançam às oitavas de final.

Veja abaixo os potes

1: Botafogo (Grupo A), River Plate-ARG, Palmeiras, Flamengo, Peñarol-URU, Nacional-URU, São Paulo e Racing-ARG

2: Olimpia-PAR, LDU-EQU, Internacional, Libertad-PAR, Independiente del Valle-EQU, Colo-Colo-CHI, Estudiantes-ARG e Bolívar-BOL

3: Atlético Nacional-COL, Vélez Sarsfield-ARG, Fortaleza, Sporting Cristal-PER, Universitario-PER, Talleres-ARG, Deportivo Táchira-COL e Universidad de Chile-CHI

4: Carabobo-VEN, Atlético Bucaramanga-COL, Central Córdoba-ARG, San Antonio Bulo Bulo-BOL, Barcelona de Guayaquil-EQU, Alianza Lima-PER, Cerro Porteño-PAR e Bahia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.