Sem Neymar, Santos goleia Coritiba em amistoso no Couto Pereira

Tiquinho Soares foi o destaque do Peixe em amistoso no Paraná

Sem a presença de Neymar, o Santos derrotou por 4 a 1 o Coritiba em amistoso neste domingo (16), na capital do Paraná. Tiquinho Soares, com dois gols, foi o grande destaque do duelo no Estádio Couto Pereira. Zé Ivaldo e Deivid Washington completaram o placar favorável ao time paulista. Nicolas Careca descontou para o Coxa.

O Peixe precisou de apenas dois minutos para sair na frente. Tiquinho converteu pênalti sofrido por Gabriel Bontempo. A equipe alviverde deixou tudo igual com Nicolas aos 13, quando ocorreu falha na saída de bola dos alvinegros.

Zé Ivaldo recolocou o Santos novamente em vantagem, aproveitando escanteio cobrado por Soteldo. Ainda deu tempo para Tiquinho voltar à rede antes do intervalo: 3 a 1.

Na etapa final, o técnico Pedro Caixinha aproveitou para fazer várias substituições. E, ainda assim, os visitantes mantiveram o domínio das ações. Aos 31 minutos, coube a Deivid Washington tirar proveito de erro defensivo do Coritiba para mandar uma cavadinha e transformar a vitória em goleada.

Próximo compromisso do Santos

O Santos volta a campo somente no dia 30 de março, quando enfrenta o Vasco pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será em São Januário, às 18h30 (de Brasília).

