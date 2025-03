Fla campeão, clássicos quentes, arbitragem polêmica… Como foi o Carioca 2025

Fim do Campeonato Carioca 2025. Mesmo com a competição não tendo retorno financeiro, os clubes até que proporcionaram boas partidas ao longo do torneio. No último domingo (16), o Flamengo se sagrou campeão da competição após empatar com o Fluminense por 0 a 0, no Maracanã. Desta maneira, o Rubro-Negro fica com 39° título em toda a sua história no Estadual. O J10, assim, relembra os principais acontecimentos ao longo do torneio.

O Flamengo teve um campanha sólido e foi merecido o título. Em 15 jogos, foram 11 vitórias, dois empates e duas derrotas. Esta última aconteceu com o time sub-20 no início da competição. Com isso, o time principal não perdeu no torneio. Mesmo com lesões de atacantes, o time marcou 30 gols, uma média de dois gols por jogo. Agora, o técnico Filipe Luís garante seu primeiro título Estadual como treinador.

VAR e arbitragem polemizaram

Novamente a arbitragem não conseguiu ficar fora das polêmicas. Pela semifinal do Carioca, Flamengo e Vasco se enfrentam. Bruno Henrique fez o gol do empate em 1 a 1 para os rubro-negros em um lance milimétrico e validado pelo VAR.

Depois da partida, que terminou com a classificação rubro-negra, o presidente do Cruz-Maltino, Pedrinho, criticou a marcação do VAR e questionou a linha de impedimento. No início da competição, a Ferj comunicou que a linha seria mais grossa para tentar evitar polêmicas em lances ajustáveis. Contudo, não foi o que aconteceu.

Já no primeiro jogo da decisã o árbitro Yuri Elino expulso o zagueiro Freytes por empurrar Luiz Araújo, que provocou Mano Menezes. O juiz foi ao VAR após término de jogo e com estádio praticamente vazio decidiu aplicar o vermelho para o argentino. Isto, afinal, gerou reclamações por parte do Tricolor, que se manifestou em nota divulgada nas redes sociais.

Clássicos com tumultos

Mesmo com a competição não tendo um retorno financeiro, os clássicos até que foram animados e ainda terminaram com confusão. Todos, aliás, envolvendo o Flamengo após o fim do jogo. O primeiro aconteceu o Botafogo no dia 13 de fevereiro, ainda pela Taça Guanabara. A briga começou no campo e se estendeu para o túnel que dá acesso aos vestiários do Maracanã.

Na ocasião, o zagueiro alvinegro Alexander Barboza levou um soco no rosto do rubro-negro Cleiton. Posteriormente, o defensor botafoguense apareceu sem um dos dentes da frente na saída do estádio. Ambos foram suspensos.

Também na Taça Guanabara, Flamengo x Vasco também teve confusão, mas controlada. Na ocasião, o Rubro-Negro já vencia quando Wesley, ao fim do jogo, deu um passe de efeito virando o rosto. Coutinho, assim, foi tirar satisfação com o lateral rubro-negro. Os dois trocaram empurrões, mas a confusão posteriormente foi amenizada pelos outros jogadores.

Por fim, o primeiro jogo da decisão do Carioca também terminou com tumulto. Luiz Araújo, do Flamengo, e o técnico do Fluminense, Luiz Araújo, bateram boca após um lance na lateral. O atacante baixou o meião e mostrou ao treinador uma tatuagem da taça da Copa do Brasil. O jogador conquistou o título pelo Rubro-Negro no ano passado, enquanto Mano já conquistou a taça três vezes (2009, 2017 e 2018).

Depois disso, o zagueiro Freytes, do Fluminense, partiu para cima de Luiz Araújo. Atletas dos dois times passaram a bater boca, e o atacante novamente discutiu com Mano.

Fla-Flu decisivo tem maior público do Carioca

Na grande decisão do Carioca, o clássico mais charmoso do Brasil fez valer a classificação. Foram 69.393 presentes no duelo, com uma renda de R$ 4.515.309,00.

Goleadas

O Carioca 2025 teve cinco goleadas ao longo da competição, sendo a maioria pela Taça Guanabara. O Flamengo anotou três, enquanto as outras duas ficaram a cargo de Vasco e Fluminense. A do Tricolor, aliás, aconteceu no primeiro jogo da semifinal do torneio.

– Bangu 0x5 Flamengo

– Vasco 4×1 Portuguesa

– Portuguesa 0x5 Flamengo

– Flamengo 5×0 Maricá

– Fluminense 4×0 Volta Redonda

Botafogo faz pior campanha no Carioca desde 2014

O Botafogo novamente ficou pelo caminho no Campeonato Carioca. Foi o terceiro ano seguido em que o Alvinegro não se classificou para as semifinais do Estadual. No entanto, o clube, dessa vez, não conseguiu vaga nem mesmo na Taça Rio, torneio que reúne do quinto ao oitavo colocados. Em nono lugar, o time perdeu a oportunidade de garantir uma vaga para a Copa do Brasil 2026 logo no início da temporada. E ficou na sua pior colocação na história do Carioca, igualando 2014.

Para conquistar uma classificação para Copa do Brasil 2026 precisa vencer a Libertadores ou Copa do Brasil ou terminar o Brasileirão na zona de classificação para a Libertadores de 2026.

Aliás, o Sampaio Corrêa venceu o Madureira na final da Taça Rio e conquistou a vaga para Copa do Brasil 2026. No agreagado, 6 a 3 para o time de Saquarema.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.