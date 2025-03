‘Talvez o problema não seja o Neymar’: Biancardi corrobora com texto sobre suposta traição

Embora não tenha se manifestado diretamente sobre a suposta traição de Neymar, Bruna Biancardi já o fez indiretamente. Isso porque a mãe de Mavie curtiu uma publicação, feita por uma criadora de conteúdo, em tom de reflexão sobre o tema. O astro, em contrapartida, se mantém publicamente indiferente ao ocorrido e não fez qualquer movimento no sentido de abordá-lo – seja para negar ou assumir, como em outra situação.

O texto de Morgana Klein promove uma reflexão sobre a ‘celebração ao erro’ e se inicia tratando sobre o que a indispõe neste tema. “O que me intriga não é a fofoca. É a torcida”, começa a publicação. Logo na sequência, a criadora de conteúdo deixa claro que a presença do camisa 10 na festa ou não pouco importa na mensagem em si.

“Não sei se Neymar foi ou não. E, sendo honesta, pouco me importa. Porque, perceba, ninguém torce pelo acerto. O que move o mundo é o erro. Vivemos na era da catarse pública. O erro alheio virou espetáculo, a moral coletiva, um palanque, e o linchamento, um esporte (…)”, prosseguiu.

Mensagem à Biancardi

A reflexão de Morgana passa por uma mensagem de que ‘ninguém precisa construir um castelo em cima do erro do outro’. “Pensamento alheio reconfortante do fracasso alheio”, dizia outro trecho da mensagem publicada no Instagram.

“(…) Se ele não errar, se eles derem certo… alguém vai ter que admitir que o problema não é todo homem. Mas o tipo de homem que você escolhe. E isso, convenhamos, se torna uma verdade difícil de engolir”, prosseguiu a publicação.

Até que a mensagem puxa referência, ainda que indiretamente, à postura de Biancardi em toda situação. “As mesmas que gritam sororidade querem ver a outra mulher se arrebentar. Porque uma mulher que perdoa destrói a narrativa da mulher que se vinga. E quem vive de vingança precisa de um exército de mulheres destruídas para justificar a própria ruína”.

“Elas não odeiam a traição. Odeiam o fato de que ela perdoou. Porque se ela consegue seguir em frente, o que impede você? Se ela pode construir algo novo, o que te prende no passado? Se você torce para que alguém se arrebente, não queres justiça. Quer entretenimento. Vingança. Uma desculpa para continuar sendo infeliz”, disse.

Crise no relacionamento

A versão exposta por Léo Dias garante que o casal passa por nova crise desde o recebimento de conteúdos da ‘farra dos parças’ por parte de Bruna. De acordo com informações, Biancardi teve acesso a vídeos do noivo rodeado de mulheres na quinta-feira (13), ou seja, dois dias depois da festa privada numa chácara em Araçoiaba da Serra.

O desconforto de Bruna, contudo, se arrastrou desde a madrugada de segunda para terça – data exata da festa. Isso porque Biancardi teria sido comunicada apenas sobre uma “carona de helicóptero para um amigo” e se incomodou com a demora, de mais de 12 horas, do noivo para retornar.

Suposta traição de Neymar

Vale destacar que a assessoria do jogador nega sua participação na “farra dos parças” na chácara de Rafa Motta, amigo pessoal do atacante, no interior de SP. Contudo, o portal Léo Dias teve acesso a vídeos do helicóptero do astro pousado no heliponto local, além de informações sobre seus horários de chegada e partida. Fontes garantem que o veículo desembarcou em Araçoiaba repleto de mulheres, mas horas depois da chegada do camisa 10 à festinha.

Posteriormente, o jornalista conseguiu uma entrevista com a modelo Any Awuada, que supostamente se envolveu com o jogador na manhã de terça-feira, horas antes da saída dele. A mulher afirmou ter recebido R$ 20 mil para ir à cama com o camisa 10 e revelou, ainda, que não foi a única.

Pessoas próximas aos organizadores revelaram que apenas convidados – todos homens – poderiam comparecer ao evento restrito. Horas depois, já na madrugada, chegaram as primeiras garotas de programa contratadas pelos parças, mas essas desembarcaram no local em uma van preta. As outras que estavam no helicóptero do jogador só apareceram mais tarde na chácara.