Thiago Silva analisa atuação e crê na volta por cima do Fluminense: ‘Está em evolução’

Thiago Silva fala sobre o desempenho do Fluminense na decisão com o Flamengo - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Fluminense não teve um bom desempenho no jogo de volta da final do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, no Maracanã. Afinal, a equipe pouco incomodou o adversário e viu o título escapar com o empate, sem gols, e uma derrota por 2 a 1 no agregado. O capitão Thiago Silva analisou a atuação do conjunto e ressaltou que o time está em evolução.

“No jogo passado, aquele gol nos tirou um pouco do controle de tudo o que tínhamos planejado. Depois, no segundo tempo, passamos a querer jogar mais, o primeiro tempo foi um pouco abaixo do que a gente é capaz. Eles marcam muito bem”, disse.

“O time está em evolução, ainda tem o Ganso para voltar e tem outros jogadores também. Hoje, o Lima, depois de muito tempo, entrou no time titular. A gente tem um plantel muito legal nesse aspecto técnico e tático. Temos tudo para fazer um ano bem melhor do que foi o ano passado”, acrescentou.

Por fim, o ‘Monstro’ voltou a criticar a atuação do árbitro do primeiro jogo, Yuri Elino Ferreira da Cruz. No entanto, ressaltou que não tem qualquer desculpa sobre o resultado. O Tricolor volta a campo no dia 29 (sábado), para medir forças com o Fortaleza, às 18h30 (de Brasília), no Castelão.

“Vocês viram tudo o que aconteceu, a entrada do De La Cruz no Serna, mas a gente fala e vai soar como desculpa. Na semana passada foi bem difícil conversar com o árbitro. Foi bem complicado falar com ele. Dava até certo medo porque ele estava muito agressivo com o nosso time”, concluiu.

