Cano se torna o jogador com mais artilharias na história do Fluminense

Cano em ação com a camisa do Fluminense ao longo da temporada 2025

Com o fim do Campeonato Carioca, Germán Cano se tornou artilheiro de mais uma competição com a camisa do Fluminense. Desta vez, com 6 gols, empatado com Vegetti, do Vasco, e Max, do Sampaio Corrêa. Assim, esse é o quinto torneio diferente que o atacante termina como melhor marcador, um recorde na história do clube carioca.

Vale lembrar que o argentino também foi o jogador com mais gols da Copa do Brasil, com sete, e do Brasileiro de 2022, com 26. Além disso, foi artilheiro do Cariocão, com 16, e da Libertadores de 2023, com 13.

De acordo com dados do portal Flu-Memória, Fred e Cano eram os únicos com quatro artilharias. Waldo e Flávio, outros grandes artilheiros da história tricolor, tiveram três.

Agora, o camisa 14 chegou à quinta artilharia desde que chegou ao clube. Ele também lidera a lista de marcadores da atual Copa do Brasil deste ano com quatro marcados. Fred, por sua vez, foi artilheiro do Carioca em 2011 e 2015, além de ter sido artilheiro do Brasileirão de 2012 e de 2014.

Por fim, Cano soma 187 partidas, com 101 gols pelo clube. Nesse sentido, ele se tornou um dos grandes ídolos da história ao conquistar o bicampeonato Carioca em 2022 e 2023, a Libertadores de 2023 (sendo artilheiro e Rei da América) e a Recopa Sul-Americana de 2024.

Jogadores com mais gols no futebol brasileiro desde 2022 1 – Cano (Fluminense) – 101 gols

2 – Pedro (Flamengo) – 94 gols

3 – Hulk (Atlético-MG) – 86 gols

