Mãe de suposta filha de Neymar cobra jogador em meio a novo escândalo de infidelidade

A húngara Gabriella Gaspar, mãe da suposta filha de Neymar, criticou o jogador sobre a nova polêmica de infidelidade acerca do astro. Sem entrar no mérito da traição, a ex-modelo criticou o fato do camisa 10 santista se dispor a pagar R$ 20 mil por uma relação sexual e se negar a arcar com os custos da passagem de Jázmin Zoé, de 11 anos, para realização do teste de DNA.

O pronunciamento de Gaspar ocorreu em forma de desabafo através de uma publicação nas redes sociais. Ela lamentou a postura do astro diante do novo escândalo e a usou em defesa das acusações de “golpista” e “interesseira” que tem recebido desde que trouxe o caso de sua filha à tona. Por fim, Gabriella também desmentiu informações sobre o teste de DNA.

“Espero que as pessoas acreditem em mim agora. É triste a pessoa gastar 20 mil reais com ‘essas garotas’ e não pagar a passagem para filha ir para o Brasil realizar o exame de DNA. E para quem fala que não aceitei fazer o exame, mentira. Estou aguardando até agora ser chamada para levar minha filha”, e prosseguiu:

“Aí aparece outra mulher grávida dele, e ficamos taxadas [sic] de golpistas, interesseiras. E as crianças sofrem ataques virtuais que não merece. Já escrevi diversas vezes e escreverei agora que nunca menti e nunca mentirei. Especialmente sobre algo tão importante como quem é o pai da minha filha”, escreveu.

Suposta filha de Neymar

Gabriella acionou a Justiça em janeiro do ano passado em busca do reconhecimento da paternidade de sua filha, Zoé, de 11 anos. Em sua versão, Gabriella trabalhava como modelo quando viveu um breve affair com o astro em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, em 2013. O camisa 10 estava na cidade por compromissos com a Seleção Brasileira à época.

Além da busca pelo reconhecimento, Gaspar ainda exige o pagamento retroativo de custos que teve nos últimos dez anos. Ou seja, alimentação de Zoé e exames que realizou durante sua gravidez – o equivalente a R$ 20 milhões.

Vaquinha online

Há cerca de um ano que Gabriella tem buscado, sem sucesso, a realização do exame de DNA para comprovação da paternidade. Recentemente, inclusive, Gaspar abriu uma vaquinha online para arcar com custos do exame – com objetivo de arrecadar 10 mil euros (R$ 61 mil à época).

“Uma criança não deve sofrer na ausência daquilo que realmente merece, daquilo que tem direito, escreveu nos stories. Gabriella compartilhou três fotos de Jázmin na postagem junto ao link e disse estar seguindo conselhos de amigos próximos.

“Seguindo o conselho de bom amigos, estou organizando uma vaquinha para que o sonho da minha filha se torne realidade o mais rápido possível. Para que ela finalmente esteja com o pai dela”, escreveu a modelo.

A arrecadação, porém, não passou sequer perto do projetado por Gabriella.