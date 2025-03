Dorival analisa momento do Brasil nas Eliminatórias e convoca torcedor de Brasília

Com o início da Data-Fifa, o treinador Dorival Jr. projetou a preparação da Seleção Brasileira, em entrevista à CBF TV. Assim, ele comandará o primeiro treino para os jogos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, nesta segunda-feira (17) e ressalta a evolução do Brasil na competição.

“As últimas três datas FIFA foram fundamentais para que começássemos a buscar uma recuperação dentro da competição. Espero que continuemos evoluindo, com a Seleção começando a encorpar dentro de uma competição tão importante e que requer um cuidado especial, principalmente neste momento, contra dois excelentes adversários, em que teremos com certeza dois grandes jogos”, analisou.

No momento, o Brasil soma 18 pontos e está na quinta posição na tabela de classificação para o Mundial. Adversários na quinta-feira (20), às 21h45, no Mané Garrincha, em Brasília, os colombianos têm 19 pontos e ocupam a quarta colocação. A Argentina, por sua vez, lidera com 25 pontos e receberá a seleção na próxima terça-feira (25), às 21h, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

“(Colômbia e Argentina) São equipes tradicionais, que vêm mantendo uma regularidade muito grande. A seleção colombiana está num processo de evolução, com jogadores muito interessantes, alguns do futebol brasileiro e outros pelo futebol mundial. A seleção argentina é a última seleção campeã do mundo, atual bicampeã da Copa América e merece todo o respeito. Espero estarmos muito bem preparados para que façamos dois grandes jogos”, disse.

Comandante conta com apoio do torcedor

O duelo com os colombianos acontece na capital federal. Vale lembrar que foi o local da goleada do Brasil sobre o Peru por 4 a 0 em outubro do ano passado. Dorival, então, guarda lembranças do carinho do torcedor de Brasília e espera o mesmo ambiente na próxima rodada das Eliminatórias.

“O clima que tivemos na partida anterior, a aceitação do povo, a integração e a interação que existiram foram importantíssimos e chamaram muito a atenção. Tenho certeza de que faremos o nosso melhor para que possamos voltar a passar confiança ao torcedor brasileiro, que naturalmente está esperançoso em acompanhar um crescimento da nossa equipe”, disse.

“Nós contamos com o apoio do torcedor, que com certeza vai estar presente e lotando o estádio Mané Garrincha. Teremos um belo espetáculo, um grande jogo contra um grande adversário. Não tenho dúvidas de que a Seleção Brasileira fará uma bela apresentação. Contamos muito com o apoio de cada um de vocês”, finalizou.

