Atletas da Seleção começam a se apresentar para duelos com Colômbia e Argentina

Vanderson, do Monaco, foi um dos jogadores que já estão na capital do Brasil - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Com a chegada da Data-Fifa, jogadores e integrantes da comissão técnica da Seleção Brasileira começaram a se apresentar em Brasília. Nesse sentido, eles darão início à preparação para os jogos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. João Pedro, do Brighton, e Vanderson, do Monaco, foram os primeiros a chegar na capital do país.

“Depois de quatro meses, o sentimento é de alegria por reencontrar os companheiros. Esse ambiente é muito bom, é maravilhoso, é um ambiente alegre e de companheirismo. Que possamos agora reencontrar todos e começar logo o trabalho para esses dois jogos importantes”, destacou Vanderson, em entrevista à CBF TV.

O Brasil, além de encarar a Colômbia às 21h45 de quinta-feira (20), enfrentará a Argentina no dia 25, às 21h (de Brasília), no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

“Serão dois jogos difíceis. A gente sabe o quão importante será somar (pontos) para o restante da competição. Acredito que fazendo o trabalho a gente terá bons resultados nessas duas partidas”, afirmou o lateral-direito.

Depois de Vanderson e João Pedro, juntaram-se à delegação André e Matheus Cunha, ambos do Wolverhampton, e Murillo, do Nottingham Forest. Guilherme Arana, do Atletico-MG, e Bento, do Al-Nasr. Eles estão no hotel onde a Amarelinha está concentrada desde a manhã desta segunda-feira (17).

Por fim, os demais atletas convocados pelo treinador Dorival Jr. desembarcarão na capital federal ao longo desta segunda, data do primeiro treino, às 17h, no Bezerrão.

