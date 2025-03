Neymar ‘se escala’ para jogo contra o Vasco

Após a goleada do Santos por 4 a 1 sobre o Coritiba, o atacante Neymar atendeu à imprensa presente no Couto Pereira e fez uma promessa animadora para a torcida do Peixe. Afinal, o camisa 10 assegurou que estará 100% pronto para encarar o Vasco da Gama, em São Januário, pela primeira rodada do Brasileirão. O duelo, vale lembrar, está marcado para o dia 30/3, um domingo, às 18h30.

“Óbvio, é triste. Mas foi uma coisa conversada entre os médicos da Seleção e do Santos, e comigo também. Decidimos o melhor para mim nesse momento. O melhor para mim é me recuperar 100% agora para essa lesão não se agravar e ser uma coisa pior mais pra frente”, comentou Neymar.

O atacante foi baixa na partida por conta de um incômodo na coxa esquerda. O problema, aliás, cortou Neymar dos dois próximos compromissos da Seleção Brasileira, contra Colômbia e Argentina, nos dias 20 e 25/3, respectivamente.

“Lógico que tem a vontade de estar em campo, mas faz parte. Estou me recuperando. Melhorando cada vez mais, cada dia que passa… Já já estarei 100% (para a estreia)”, concluiu Neymar, que não disputa uma partida de Campeonato Brasileiro desde a primeira rodada de 2013: Santos 0 x 0 Flamengo.

Se Neymar estará à disposição para enfrentar o Vasco ou não, só o futuro dirá. Fato é que o Santos terá quatro dias de folga. Portanto, o elenco só retornará aos treinos na próxima sexta-feira (21).

