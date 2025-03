Igor Rabello e Arana entram em seleto grupo após conquista do hexa mineiro com o Atlético

Igor Rabello e Guilherme Arana têm um motivo especial para celebrar o hexacampeonato mineiro pelo Atlético. Desde que chegaram ao clube – o zagueiro em 2019 e o lateral-esquerdo em 2020 -, alcançaram uma marca de grande relevância com o sucesso frente ao América na decisão.

Isso porque eles são os únicos do atual elenco que estiveram presentes em todas as edições (de 2020 a 2025) da campanha que igualou a de 1978 a 1983. Assim, passam a integrar um seleto grupo de atletas hexacampeões estaduais pelo clube.

A saber, o ex-goleiro João Leite, o ex-zagueiro Luizinho, o ex-volante Heleno, o meio-campista Renato Queirós e o ex-atacante Reinaldo, o “Rei”. Estes, aliás, fizeram parte do time inesquecível que brilhou no final da década de 1970 e início da de 80.

Trio pentacampeão pelo Atlético

Com cinco conquistas, portanto, uma a menos em relação a dupla, aparecem três nomes de destaque no Galo nos últimos anos: Everson, Hulk e Rubens. Enquanto o goleiro chegou ao clube alvinegro vindo do Santos no segundo semestre de 2020, o atacante desembarcou em Belo Horizonte no ano seguinte, mas a tempo de se sagrar campeão mineiro.

Também em 2021, o polivalente lateral, que passou recentemente a ser utilizado como meia, recebeu chance no time principal, justamente sob o comando de Cuca, e não decepcionou.

O treinador do Atlético, por sua vez, passa a figurar na lista dos tetracampeões estaduais pelo clube (2012, 2013, 2021 e 2025). Ele soma, ainda, uma outra conquista do Mineiro, porém pelo rival Cruzeiro, em 2011.

