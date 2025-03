Carbonero é convocado para a seleção da Colômbia, mas não desfalcará o Inter

O Inter teve o segundo jogador convocado para a seleção da Colômbia. Além de Borré, o seu companheiro de posição, Johan Carbonero, também entrou na lista. Afinal, o técnico Néstor Lorenzo decidiu chamar o camisa 7 do Colorado, após a necessidade do corte de Luis Sinisterra, do Bournemouth, da Inglaterra. Assim, o atacante ficará à disposição para dois jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo na data Fifa.

No caso, o confronto com o Brasil, na próxima quinta-feira (20), em Brasília, e posteriormente, o duelo com o Paraguai, no dia 25 de março, em Barranquilla. Apesar da convocação, o Internacional não se preocupará com um eventual desfalque de Carbonero. Isso porque a equipe não terá compromissos próximos a este intervalo da partidas de “Los Cafeteros”. Na verdade, o período em que ele estiver a serviço da seleção da Colômbia irá coincidir com a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. Nesta ocasião, o time enfrentará o Flamengo, no dia 29 de março, às 21h, no Maracanã.

Confira o comunicado da seleção colombiana

A comissão técnica da Seleção Colombiana anunciou que o jogador do AFC Bournemouth (ENG), Luis Sinisterra, não poderá se juntar ao elenco para as Eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA 2026, nas rodadas 13 e 14.

Em vez disso, Johan Carbonero, do SC Internacional (BRA), se juntará à lista de 26 convocados pelo diretor técnico Néstor Lorenzo.

O treinador, sua comissão técnica e todo o time desejam a Sinisterra uma rápida recuperação e retorno à ação’.

Começo de trajetória de destaque pelo Inter

Carbonero não apresentou dificuldades de adaptação ao novo clube. Pelo contrário, rapidamente conquistou seu espaço com gol logo em sua estreia. No caso, no embate com o São José, depois de sair do banco de reservas. O colombiano também soube aproveitar as oportunidades com as seguidas lesões no elenco. Com a ausência de Alan Patrick, principal jogador da equipe, o ponta de origem passou até a ter que substitui-lo, com a função de contribuir na construção de jogadas da equipe. Até o momento são dez partidas, sendo seis como titular. Ele marcou mais um gol, aliás esse mais decisivo, no primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho. Clássico que o Inter venceu e construiu cenário para confirmar o título estadual.

