Com lesão, Fuentes deve desfalcar o Fluminense no início do Brasileirão

Vale destacar que o músculo reto femoral é um músculo da coxa que faz parte do quadríceps femoral. Ele é responsável por estender o joelho e flexionar o quadril.

O jogador deixou o campo, na última quarta-feira (12), com dores no fim do revés por 2 a 1 para o Flamengo. Antes era dúvida, porém agora com a lesão confirmada, o atleta iniciou o processo de recuperação para voltar aos gramados.

Em campo, o lateral-esquerdo foi o autor da assistência para Keno. O gol do atacante reanimou o Tricolor para o jogo de volta, visto que diminuiu a vantagem do Rubro-Negro, porém a equipe ficou no empate por 0 a 0 e perdeu o título.

Por fim, o Fluminense estreia pelo Campeonato Brasileiro no dia 29, às 18h30 (de Brasília), contra o Fortaleza, no Castelão. Com a possível ausência de Fuentes, Renê deve seguir como titular na lateral-esquerda.

