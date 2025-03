FlamengoTV revela formato de mídia para novidade de transmissão com imagens

FlamengoTV anuncia formato para comemoração dos gols do time no Brasileirão em transmissões internacionais - (crédito: Foto: Reprodução)

Fim do mistério! O Flamengo está promovendo a coletiva de apresentação de seu novo canal no Youtube, extinta ‘FlaTV’, que agora levará o nome do clube – inspirado nas grandes potencias europeias. Entre as surpresas, talvez a de maior destaque imediato seja o formato das transmissões do Campeonato Brasileiro, com imagens, para o mercado internacional.

O Rubro-Negro deixou um espaço reservado para patrocinadores no modelo de exibição em tela, visando novos formatos de mídia. Um dos focos do investimento promovido pela gestão de Luiz Eduardo Baptista se concentra na ampliação da audiência e do volume de receitas, haverá, inclusive, uma gestão de dados nesta nova configuração. A meta a curto prazo do clube é alcançar ao menos dez milhões de torcedores no próximo mês.

A coletiva anunciou o novo mochilink do canal, responsável por viabilizar transmissões ao vivo de forma eficiente. Trata-se de um equipamento que permite exibições de conteúdos em tempo real por meio de redes 3G, 4G, Wi-Fi, Wi-Max e satélites, adquirido pelo clube através de novos parceiros – como a PowerMidia e Belink.

“A mudança de marca. A gente quer que a marca seja a marca do Flamengo. Nós estudamos todas TVs de clube do mundo, entendemos como funciona e olhamos para Barcelona e Real Madrid. Nós observamos que todos eles usam a própria marca, pois a TV também é o clube”, esclareceu Flávia da Justa, diretora de comunicação do clube.

Formato de exibições com imagens

Renascimento

O anúncio da nova plataforma saiu da poderosa voz de Tino Marcos em um vídeo promovido especialmente para apresentar “o renascimento” do canal oficial do Rubro-Negro, no Youtube. “Meu principal recado é dizer que a Flatv, que já se destacava como a maior e com mais seguidores do Brasil, está renascendo. Vai se tornar uma TV do tamanho do Flamengo. Vai dobrar até o número de suas letras, de cinco para dez”, anunciou.

“Com ambições que olham para longe, que miram a internacionalização dos conteúdos. Mas também olham para bem perto, uma proposta de proximidade total com o torcedor. Uma TV dentro de casa, formada por profissionais que o clube buscou no mais alto nível do mercado”.

Bap explicou um pouco da ideia com a repaginada completa na comunicação do clube a partir de sua gestão. “Sempre tive um conceito que o clube deveria ser tipo uma Disney. Como se fosse um parque de diversões e que, inclusive, tivesse um time de futebol. Tem todo um mundo de fascínio no futebol para além do jogo de futebol”.

Como dito, a reformulação promovida pela gestão de Luiz Eduardo Baptista, presidente do clube, visa aumentar a audiência e o volume das receitas do canal. Nesse sentido, a plataforma contará com uma grade de programação mais completa, com conteúdo comandado por apresentadores e streamers ligados ao clube. O comediante Reikrauss e o multidisciplinar Antônito Tabet, por exemplo, terão quadros exclusivos no canal.

Chegada de João Guilherme

Tino ainda ficou responsável por anunciar a chegada do maior investimento do canal até aqui. “Se em campo estamos cheios de jogadores da primeira prateleira do mercado, na TV também temos ídolos da categoria jornalismo esportivo: o narrador João Guilherme. Um narrador extremamente identificado com o clube”.

“E eu a partir de 2019, com a narração que fiz no Fox Sports, de toda campanha do Fla campeão da América depois de 38 anos, criou-se um vínculo eterno entre a Nação e o João Guilherme. O Fla, mais uma vez, é vanguarda. Enxergo algo grande que está por vir”, celebrou João Guilherme.

Estúdio FlamengoTV no Maracanã

A comunicação do clube também promoveu uma repaginada completa nos dois estúdios de transmissão, especialmente o do Maracanã. O torcedor, aliás, poderá acompanhar o resultado já na noite desta segunda-feira, 17, durante o sorteio da Conmebol Libertadores – que já contará com participação do narrador João Guilherme.

“Trabalhamos com dois estúdios. Faremos a transmissão do sorteio da Libertadores, hoje à noite, lá do estúdio do Maracanã. Então, vocês poderão ver ainda hoje. Nós fizemos uma transformação para nova marca, para promover uma experiência mais bacana. Além disso, temos um estúdio no Ninho. E a gente pretende construir um estúdio na nossa sede (Gávea)”, explicou da Justa.

