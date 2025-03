Aprendizados que o Grêmio teve no Gauchão e precisa aplicar na Série A

Quinteros precisará aproveitar o tempo livre de treinos para corrigir problemas no time do Grêmio - (crédito: Foto: Angelo Pieretti / Grêmio FBPA)

O Grêmio não teve êxito em sua missão de reverter a desvantagem de dois gols. Isso porque somente empatou em 1 a 1 com o Inter, no segundo jogo da decisão do Campeonato Gaúcho, no último domingo (16). Deste modo, ficou somente com o vice-campeonato e como alento o técnico Gustavo Quinteros prometeu um time competitivo. Assim, o Jogada10 destaca alguns aprendizados que o Imortal teve no Estadual e precisará aplicar no Campeonato Brasileiro.

A primeira lição diz respeito a necessidade de encontrar a consistência do time. Afinal, o início de trabalho foi promissor, com boas atuações, mas o treinador argentino teve praticamente que reiniciar o processo de entrosamento. A diretoria encontrou dificuldades de finalizar contratações antes do começo do Gauchão. Portanto, alguns deles chegaram já no decorrer do torneio como também da Copa do Brasil.

São os casos do goleiro Tiago Volpi, o lateral-esquerdo Lucas Esteves, o zagueiro Wagner Leonardo, os meio-campistas Camilo e Cuéllar, além dos atacantes Amuzu e Cristian Olivera. Por conta disso, o time titular teve até seis alterações e provocou uma inconsistência de performance. Tal situação, aliás, ficou evidente em três episódios, quando o Tricolor Gaúcho quase ficou perto de eliminações em disputa de pênaltis.

Duas delas nas fases iniciais da Copa do Brasil, diante de São Raimundo-RR e o Athletic, além da semifinal do Campeonato Gaúcho, contra o Juventude. Assim, Quinteros terá que saber aproveitar o período de 12 dias de treinamentos ajustar sua equipe. O Campeonato Brasileiro é um torneio que privilegia a regularidade, ou seja, a consistência será essencial para não sofrer sustos no torneio. O comandante acredita que o Grêmio tenha a capacidade de ser um dos principais candidatos aos títulos que disputar. Contudo, ele colocou como exigência ter todos os jogadores à disposição para os treinos e tempo para alcançar um time coeso.

Variações de jogadas ofensivas

O Imortal teve inferioridade em desempenho na comparação com o arquirrival, nas duas partidas da final do Estadual. O time de Quinteros encontrou dificuldades de criar lances pelos lados, sua principal valência. O Internacional se posicionou bem no campo de defesa e anulou as jogadas. A falta de criatividade e variação ofensiva fez a equipe a abusar dos cruzamentos, mas sem eficiência.

Maior aproveitamento de Monsalve no Grêmio

O meio-campista Monsalve demonstrou ter a capacidade de ser o protagonista técnico do Grêmio durante o Gauchão. Afinal, teve sucesso em aproveitar as oportunidades que recebeu com participações diretas em gols e assistências. Deste modo, o colombiano recuperou o poder de decisão que apresentou em sua chegada no segundo semestre do ano passado. Além disso, se criou uma expectativa de disputa acirrada com Cristaldo pela titularidade durante toda a temporada.

Apesar disso, o comandante argentino não deu sequência ao camisa 11. Por opção técnica, Quinteros o colocou em campo somente aos 32 minutos da segunda etapa do segundo jogo da final do Estadual. Tal situação foi motivo de crítica da torcida pela ineficácia do meio de campo.

