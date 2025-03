NBB: Brasília vence Botafogo com show do trio escolhido para o Jogo das Estrelas

Com a mão quente do perímetro, Cook foi o destaque do Brasília Basquete na vitória contra o Botafogo no NBB - (crédito: Matheus Maranhão/Brasília Basquete)

Impulsionado pelas arquibancadas dominadas por alunos de escolas do DF, o Brasília foi soberano em quadra e venceu o Botafogo por 94 x 71, na manhã desta segunda-feira (17/3), no ginásio Nilson Nelson. Na reta final da primeira fase do Novo Basquete Brasil (NBB), o time candango estava com a mão quente nas bolas de três e confirmou o favoritismo na última partida antes da pausa para o Jogo das Estrelas.

Representantes da equipe no evento em Belo Horizonte, marcado para sábado (22/3) e domingo (23/3), Lucas Lacerda, Anton Cook e Daniel Von Haydin deram show contra o alvinegro. O trio somou para 60 dos 94 pontos do Brasília. O estadunidense foi o cestinha do jogo, com 26 pontos e seis assistências, enquanto Luquinhas fez mais 23. Pelo Botafogo, Matheusinho anotou 18 pontos.

“Nosso lado defensivo e o controle de rebotes foi o que manteve a gente no jogo, até em momentos que não conseguimos produzir bem ofensivamente. Conseguimos segurar a tábua, agredir bem no contra-ataque, correndo, mesmo quando o aproveitamento momentaneamente não foi bom. Quando a bola começou a cair, o jogo encaixou e conseguimos manter a liderança”, disse o ala Guilherme Magna.

Principal pontuador do NBB nas bolas de três, o Brasília caprichou na especialidade. Em 37 tentativas, o plantel comandado pelo técnico Dedé Barbosa castigou o adversário com 18 acertos, equivalente a 49% de aproveitamento. Além disso, a defesa, que foi um problema na derrota contra o Pato na última sexta-feira (14/3), encaixou melhor e segurou o alvinegro carioca a 71 pontos, com 25% de conversão dos arremessos do perímetro.

O resultado mantém os representantes da capital momentaneamente na terceira posição do campeonato, atrás apenas do líder Minas e do Flamengo. O time alcançou a 19ª vitória da temporada, mas tem uma derrota a mais que o Franca, em quarto, com quatro jogos a menos. Do outro lado, o Botafogo caiu para a lanterna e segue em risco de ficar de fora dos playoffs.

O Brasília terá um período de descanso enquanto a liga faz uma pausa para o Jogo das Estrelas e retorna a ação somente no próximo mês. Em 1º de abril, a equipe tem parada dura contra o Minas, às 20h, no ginásio Nilson Nelson. Depois, são dois compromissos em casa, contra Vasco e Flamengo, e outros dois fora, com Pinheiros e São Paulo, para encerrar a primeira fase do NBB.

O jogo

O time candango começou a partida mostrando o motivo do favoritismo e aproveitando a especialidade da equipe, as bolas de três. Maior pontuador do NBB no fundamento, o Brasília castigou o Botafogo do perímetro e acertou cinco tentativas apenas no primeiro período, chegando a abrir vantagem de 16 x 1 nos minutos iniciais. Cestinha do plantel, Anton Cook foi quem mais se destacou e chamou a responsabilidade, com 13 pontos, para ajudar a construir a vantagem de 24 x 14.

O alvinegro conseguiu equilibrar o confronto nos dois quartos seguintes, mas os donos da casa continuaram mantendo a vantagem e com o alto aproveitamento nos chutes para três pontos. No segundo e terceiro período, quem chamou a responsabilidade foi Lucas Lacerda. O armador somou 19 pontos fundamentais para o Brasília chegar no último período na frente por 70 x 54.

Mesmo com o confronto resolvido, o time candango manteve o domínio nos 10 minutos finais. Dedé Barbosa aproveitou para dar minutos de quadra para todo o elenco, com exceção de Gui Santos, poupado, e não teve problemas até o estouro do relógio.