Depay garante bônus com nova assistência pelo Corinthians

O atacante holandês Memphis Depay garantiu mais um bônus de R$ 1.575.201,00 a receber do Corinthians. Isso porque o atacante chegou às 20 participações em gols com a camisa do Timão: 11 assistências e 9 gols, somando as temporadas de 2024 e 2025.

Vale lembrar que o contrato diz que o camisa 10 receberá este valor quando alcançar 15, 20, 25 e 30 participações em gols pelo Corinthians. Dessa forma, Depay pode assegurar mais R$ 3.150.402 até o final do contrato, que vai até julho de 2026. Somando salários e todas as bonificações (que incluem ainda claúsulas como partidas disputadas), Memphis poderá ganhar mais de R$ 120 milhões do Timão.

Depay alcançou as 20 participações ao dar assistência para Yuri Alberto marcar o gol da vitória do Corinthians sobre o Palmeiras por 1 a 0 na ida da final do Campeonato Paulista, domingo passado (16). Entretanto, o atacante, que chegou às 15 participações mês passado, não receberá o valor caso queira rescindir com o clube.

Contando com mais uma atuação inspirada de Depay, o Corinthians receberá o Palmeiras para o duelo da volta no dia 27 de março, às 21h35. Dessa forma, o Timão será campeão paulista em caso de empate. O Alvinegro foi campeão pela última vez em 2019, derrotando o São Paulo na decisão.

