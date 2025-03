Ortiz avalia que convocados são representantes da boa fase do Flamengo

Léo Ortiz no clássico contra o Fluminense pela decisão do Carioca - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

De maneira sólida, o Flamengo conquistou o 39º título do Campeonato Carioca. Além disso, o time rubro-negro faz uma temporada que promete grandes conquistas. Diante disso, o clube teve quatro jogadores convocados para a Seleção Brasileiro. O zagueiro Léo Ortiz valorizou o coletivo e vê que os atletas na lista de Dorival Júnior representam o bom momento dentro de campo.

“Eu valorizo sempre muito o coletivo. Se não estivesse tão bem (coletivamente), acho que não aconteceriam tantas convocações. É valorizar isso, a nossa equipe é muito forte. Acho que tem muito mais jogadores que poderiam ser convocados, mas infelizmente não tem lugar para todos. Estou feliz que a gente pode representar um pouco esse momento que o Flamengo vive lá na Seleção”, disse após a conquista de domingo.

O próprio zagueiro colheu os frutos desse crescimento do Flamengo com Filipe Luís, já que voltou a ser convocado no fim do ano passado. Além dele, tem o estreante Wesley, assim como o retorno de Alex Sandro após três anos fora da lista. Danilo também também estava convocado, mas saiu por causa de lesão.

Com relação a Wesley, o zagueiro brincou que o lateral-esquerdo “vai sofrer” com o trote. Wesley, afinal, vai para sua primeira convocação na carreira.

“Ele vai sofrer (risos). Ele já pergunta algumas coisas, mas não adianta preparar muito. Chega na hora e dá um branco. É ir e passar um pouco de vergonha, mas faz parte da adaptação dos jogadores.

Os atletas estarão à disposição de Dorival Júnior para os duelos diante de Colômbia e Argentina nas Eliminatórias Sul-Americana.

