Gigantes do Museu está de volta com Júlio César Uri Geller, ídolo do Flamengo

O Gigantes do Museu retorna com tudo em 2025! Nessa terça-feira (18), às 19h, o encontro vai acontecer no Cobal do Humaitá e o grande homenageado será Júlio César Uri Geller, o ponta-esquerda que fez história no Flamengo nos anos 70 e 80.

Dessa forma, quem quiser participar do encontro e bater um papo com o ex-jogador e ouvir as histórias, basta ir até o local, uma vez que a entrada é gratuita.

Júlio César somou 131 partidas pelo Rubro-Negro. Além disso, ele fez parte da conquista do Campeonato Brasileiro de 1980, em uma das épocas mais gloriosas da história do clube carioca. Ao longo da sua carreira, o ex-jogador também defendeu o Grêmio e atuou no futebol argentino.

Sérgio Pugliese, idealizador do Museu da Pelada, afirma que o evento vai muito além de uma simples homenagem.

“A gente não quer apenas relembrar grandes momentos do futebol, mas trazer os torcedores para perto dos seus ídolos. O Gigantes do Museu é sobre resenha, histórias e essa paixão que nunca acaba”, disse.

Gigantes do Museu e as homenagens

O Gigantes do Museu, portanto, já homenageou grandes nomes do futebol brasileiro, como Evaristo de Macedo, Dunga, Ricardo Rocha, Jorginho, Manga e Rondinelli, entre tantos outros que marcaram época nos gramados.

