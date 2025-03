Vasco encerra jejum de 11 anos no Campeonato Carioca

Vegetti termina como um dos artilheiros do Carioca, encerrando jejum do Vasco - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

Apesar de não conquistar o título Carioca, o Vasco encerrou um incômodo jejum que perdurava 11 anos. Afinal, desde 2014 que o clube não terminava com um dos artilheiros do Estadual. Coube a Vegetti, com seis gols, dar fim ao tabu.

Ele se igualou, assim, a outros dois jogadores na ponta da artilharia: o compatriota Germán Cano, do Fluminense, e Max, do Sampaio Corrêa. O atacante do Flu passou em branco nos jogos da final do Carioca contra o Flamengo. Desde 1907, ou seja, há 118 anos, a artilharia não contava com um número tão baixo. Na ocasião, Flávio Ramos marcou seis gols pelo Botafogo, sendo o principal goleador na segunda edição do Carioca.

Esta foi, dessa forma, a 19ª vez que um jogador do Vasco garantiu a artilharia do Estadual. Bom lembrar, porém, que o Gigante da Colina foi o último dos grandes a atuar na competição (estreou em 1923; 17 anos após a primeira edição). A última vez fora em 2014, quando Edmílson colocou 11 bolas nas redes adversárias. O Cruz-Maltino viria a ser vice-campeão para o Flamengo em final com gol impedido de Márcio Araújo na reta final.

Desde então, o próprio Fla, Fluminense e Volta Redonda se alternaram nas artilharias. O Rubro-Negro teve o artilheiro em cinco oportunidades, enquanto o Flu, em quatro. O Volta Redonda conseguiu três artilharias.

Dessa maneira, Vegetti alcança sua segunda artilharia em cinco competições pelo Vasco. A primeira, no Brasileirão-2023, ele chegou apenas na penúltima rodada do primeiro turno e, ainda assim, conseguiu ser o goleador cruz-maltino no certame, com dez gols. Em 2024, foi o goleador máximo da Copa do Brasil, com sete gols. No Brasileirão, ficou na quarta posição, com 12 gols, atrás de Yuri Alberto (15), Alerrandro (15) e Estevão (13).

Últimos artilheiros do Carioca

2014 – Edmilson (Vasco) – 11 gols

2015 – Fred (Fluminense) – 11 gols

2016 – Tiago Amaral (Volta Redonda) – 10 gols

2017 – Paolo Guerrero (Flamengo) – 10 gols

2018 – Pedro (Fluminense) – 7 gols

2019 – Bruno Henrique (Flamengo) – 8 gols

2020 – Gabigol (Flamengo) e João Carlos (Volta Redonda) – 8 gols

2021 – Alef Manga (Volta Redonda) – 9 gols

2022 – Gabigol (Flamengo) – 9 gols

2023 – Germán Cano (Fluminense) – 16 gols

2024 – Pedro (Flamengo) – 11 gols

2025 – Vegetti (Vasco), Germán Cano (Fluminense) e Max (Sampaio Corrêa) – 6 gols

