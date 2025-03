Flamengo prepara volta de cinco jogadores para o Brasileirão

Após a conquista do Campeonato Carioca, o Flamengo agora começa a pensar no Campeonato Brasileiro. O clube pretende preparar o retorno de cinco jogadores lesionados para a competição nacional. Afinal, ao longo do Estadual, o time do técnico Filipe Luís sofreu com o desfalque de sete atletas por contusões.

O Flamengo deve ter o retorno de dois jogadores para a estreia contra o Internacional, no dia 29 de março, no Maracanã. O zagueiro Danilo e o atacante Bruno Henrique já devem estar disponíveis. A previsão é que ambos, com lesões na coxa direita, voltem a treinar com o grupo nos próximos dias.

Além deles, os atacantes Michael e Cebolinha, recuperados de lesões na coxa esquerda e na coxa direita, respectivamente, foram relacionados para a final do Carioca. No entanto, eles não tinham condições de começar como titulares. Michael, afinal, entrou no segundo tempo.

Por fim, Juninho deve aproveitar o período da Data-Fifa para se recondicionar fisicamente. Ele sofreu um edema muscular e não estava se sentindo bem 100% nas partidas. O atacante, por sua vez, entrou bem nas partidas decisivas da final, com um gol e duas assistências para os gols anulados.

Mais reforços nos próximos meses

O time ainda ganhará outros dois reforços nos próximos meses. Viña e Pedro, que sofreram graves lesões e passaram por cirurgias no ano passado, seguem a recuperação. O lateral-esquerdo já tem feito trabalhos com a preparação física no campo, mas ainda tem um caminho a percorrer. O centroavante já até fez aquecimento com o restante do grupo, mas só deve ser reintegrado aos treinos no fim deste mês. A expectativa é que ele volte a jogar em abril.

