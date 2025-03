Dinenno avança em recuperação e treina com grupo no Cruzeiro

O Cruzeiro informou nesta segunda-feira (17) que o atacante argentino Juan Dinenno evoluiu no tratamento de recuperação de uma lesão no joelho direito. Dessa forma, ele treinou pela primeira vez com o grupo, aproximando-se ainda mais do retorno, esperado para a metade de abril. Entretanto, ele participou apenas de parte da atividade.

“O atacante Dinenno está evoluindo gradualmente na preparação para o seu retorno aos gramados. Nesta segunda, “El comandante” participou de uma pequena parte do treino junto com os companheiros! “, postou o Cruzeiro no X, o antigo Twitter.

Juan Dinenno tem 30 anos e chegou ao Cruzeiro em janeiro do ano passado. No entanto, ele lesionou-se no final de agosto e ainda não voltou. Centroavante, o argentino disputará posição principalmente com Bolasie e Gabigol. O atacante tem oito gols em 22 jogos pela Raposa.

Eliminado na semifinal do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro ficará mais de um mês sem disputar partidas oficiais. A última foi 22/2, na queda para o América. O próximo será diante do Mirassol, 29/3, no Mineirão, pela primeira rodada do Brasileirão.

Entretanto, o Cruzeiro tem feito amistosos para não perder o ritmo de jogo. Dessa forma, a Raposa empatou com o Botafogo em 3 a 3 no último sábado (15). A Raposa fará ainda um jogo-treino contra o Pouso Alegre nesta terça (18), em Minas, e um amistoso contra o Bragantino, no sábado (22), em Bragança Paulista.

