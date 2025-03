Virou passeio! Record atropela programa consagrado da TV Globo com final do Paulistão

A transmissão da primeira partida da final do Paulistão entre Palmeiras e Corinthians, no último domingo (16), fez com que a Record tivesse audiência maior do que a Globo. Além disso, fechou com índice histórico na Grande São Paulo.

Assim, de acordo com dados do Kanter Ibope, a partida entre as equipes que começou 18h30 (de Brasília) conseguiu 23 pontos de média e teve 26 de pico. Por outro lado, a Globo teve apenas 11 pontos com o Domingão do Huck.

Na sequência, o SBT ficou em terceiro lugar com cinco pontos ao mostrar o Roda a Roda e o Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel. Por fim, a Band conseguiu um ponto com o pós-jogo da final do Campeonato Carioca e o Perrengue.

A Record, portanto, liderou na média do horário nobre, das 18h às 0h, considerado o mais importante da televisão, por 14 a 13 pontos. Aliás, a expectativa é que no jogo de volta o índice seja ainda maior

O confronto será na quinta-feira (27), na Neo Química Arena, às 21h35. Dessa forma, a Record vai competir com o penúltimo capítulo de Mania de Você, novela das nove da Globo.

Final do Paulistão

No primeiro jogo da final do Paulistão entre Palmeiras e Corinthians, no Allianz Parque, o Timão levou a melhor e venceu por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto.

Assim, com o resultado, o Corinthians tem a vantagem de empatar na partida na Neo Química Arena para conquistar o título do Paulistão. Por outro lado, o Palmeiras precisa de uma vitória por dois ou mais gols de diferença para conquistar o tetracampeonato estadual. Caso vença por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.

