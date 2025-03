Confira números do Vasco na Sul-Americana

Na imagem, última partida do Vasco pela Copa Sul-Americana, em 2020 - (crédito: RAFAEL RIBEIRO)

De volta à Sul-Americana após cinco temporadas, o Vasco vai em busca de um título inédito em sua galeria. Isso porque a equipe carioca, três vezes campeã do continente, ainda não venceu o torneio, inaugurado em 2002. Em 2025, aliás, o Cruz-Maltino vai para sua oitava edição de Sul-Americana. O sorteio dos grupos ocorre nesta segunda-feira (17), às 20h (de Brasília).

Assim, o Jogada10 entrou no túnel do tempo para relembrar tais participações. Veja, então, em números, como o Vasco vai quando disputa a “Grande Conquista”.

Nas sete vezes em que atuou na Sul-Americana, a melhor campanha foi em 2011, quando foi à semifinal. Na ocasião, perdeu para a futura campeã Universidad de Chile, do técnico Jorge Sampaoli. Anteriormente, a melhor participação era em 2007, quando foi às quartas. Após derrota por 2 a 0 no México para o América, o time até venceu a volta, em São Januário, mas por apenas 1 a 0, placar insuficiente para a “remontada”.

As campanhas do Vasco

Em 2003, a competição tinha uma fase inicial entre clubes do mesmo país dentro de grupos. O Vasco, porém, só somou um ponto contra Grêmio e São Paulo, caindo logo na primeira fase. Durante muitos anos depois, a competição era em mata-mata desde o início, ainda com times do mesmo país se digladiando na fase inicial.

Assim, o Vasco foi eliminado pelo Corinthians, em 2006, em sua segunda participação. Em 2007, porém, avançou contra o Athletico (6 a 2 no agregado) e passou pelo Lanús-ARG após grande virada (derrota por 2 a 0 na Argentina e goleada por 3 a 0 na volta). Caiu para o América-MEX, no entanto.

Em 2008, caiu para o Palmeiras. Ao retornar ao certame, em 2011, se vingou do Verdão, ganhando na ida e avançando pelo gol fora de casa. Depois, virou em duas ocasiões. Primeiro, contra o Aurora-BOL, ao perder por 3 a 1 na ida e golear por 8 a 3 na volta. Na fase seguinte (quartas), perdeu para o Universitario-PER por 2 a 0 e venceu de forma épica em São Januário: 5 a 2. Na semi, porém, perdeu por 3 a 1 no agregado para La U.

O retorno à competição se deu sete anos depois, em 2018, após cair na fase de grupos da Libertadores em terceiro em seu grupo, quando as regras da Sula já eram outras. Foi sorteado logo contra a LDU-EQU, perdendo por 3 a 2 na soma dos placares.

Já em 2020, em sua última aparição, foi às oitavas, mas perdeu para o Defensa y Justicia-ARG, que viria a ser campeão. Antes, avançara perante Oriente Petrolero-BOL e Caracas-VEN.

Números do Vasco na Sul-Americana

Participações – 7

Jogos – 28

Vitórias – 11

Empates – 5

Derrotas – 12

Gols Pró – 39

Gols Contra – 38

Saldo – +1

Aproveitamento – 45,2%

Melhor campanha: semifinal, em 2011 (eliminado vs Universidad de Chile)

Artilharia histórica

4 gols – Bernardo

3 gols – Leandro Amaral e Alecsandro

2 gols – Marcelinho, Diego Souza, Elton, Dedé, Thiago Galhardo e Germán Cano

1 gol – Wescley, Wellington Monteiro, Diego, Abuda, Andrade, Conca, Rubens Júnior, Wagner Diniz, Alan Kardec, Madson, Mateus, Jumar, Leandro, Juninho Pernambucano, Douglas, Allan e Tiago Reis

